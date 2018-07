Kulturausschuss nimmt Sanitäranlagen auf dem Wagnershof in Augenschein

Der Ausschuss für Kultur, Tourismus, Soziales und Sport des Ellwanger Gemeinderates hat in einem Ortstermin die Anlagen auf dem Wagnershof in Augenschein genommen. Der Verwalter des Wagnershofs, Alois Weingart, machte deutlich, dass vor allem die Sanitäranlagen wie Duschen und Toiletten dringend saniert werden müssen.

Aus Eigenmitteln des Trägervereins sei an eine Sanierung nicht zu denken. Die Ausgaben für Reparaturen würden von Jahr zu Jahr zunehmen. Das Wagnershof-Gelände ist laut Weingart rund 80-mal pro Jahr vermietet. Weingart sagte, das baden-württembergische Sozialministerium habe einen Zuschuss in Aussicht gestellt. Er hoffe, dass auch die Stadt einen entsprechenden Betrag in den Haushalt einstelle. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek bezeichnete den Wagnershof als „wichtige Einrichtung der Stadt Ellwangen“. Bei dem Zuschuss des Landesministeriums handele es sich um eine „echte Kofinanzierung“, zu der die Stadt einen Beitrag in derselben Höhe dazugeben müsse. Eine konkrete Zahl nannte Hilsenbek nicht.