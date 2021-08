Kultur satt in Crailsheim

Vom 29. August bis 5. September gibt es in Crailsheim Kultur satt. Unter dem Motto „ . . . aus der Reihe KuWo!“ werden auf dem Volksfestplatz zahlreiche Events für groß und klein stattfinden. Die bunte Programmpalette reicht von einem Poetry Slam, über Theatervorführungen, diverse Konzerte, Ausstellungen bis hin zu einer Kurzfilmnacht. Zwei Veranstaltungen wird es pro Tag geben: eine für Familien am Mittag um 15 Uhr, die andere für Erwachsene am Abend ab 19 Uhr. Um die Zuschauerzahlen der geltenden Corona-Verordnung anpassen zu können, müssen Tickets gekauft werden. Es wird auch dieses Jahr ein kleiner Eintrittspreis erhoben: die Familienvorstellungen kosten fünf Euro, die Abendveranstaltungen zehn Euro. Kinder ab drei Jahren benötigen ein Ticket. Die Eintrittsgelder sind ein Beitrag, um die von der Pandemie stark betroffenen Künstler zu unterstützen. Eintrittskarten gibt es beim Ticketanbieter „Reservix“ oder vor Ort im HT Shop in Crailsheim. Wichtig beim Kartenkauf ist, dass nur Geimpften, Genesenen oder tagesaktuell Getesteten Zugang gewährt wird. Vor Ort gibt es die Möglichkeit, einen Antigen-Schnelltest im Testbus ohne Voranmeldung durchführen zu lassen. Getestet sein müssen Kinder ab 12 Jahren. Das detaillierte Programm ist auf der Homepage www.kulturwochenende-crailsheim.de veröffentlicht. Eröffnet wird die Kulturwoche am Sonntag, 29. August, um 19 Uhr durch Crailsheims Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. Ab 19.30 Uhr tritt dann die afrikanische A-cappella-Gruppe MoZuluArt auf. Foto: Stadt Crailsheim