Kuh Messalina siegt bei der Rindviehschau und ist neue „Miss Ostalb“

Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die schönste Fleckviehkuh im Ostalb-Land? Mit einer attraktiven Rindviehschau auf dem Schießwasen hat der Fleckviehzuchtverein Ellwangen gemeinsam mit den Rinderzuchtvereinen Ostalb und Neresheim am Samstag sein 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Bei dieser „Misswahl“ gaben sich die schönsten 55 Fleckviehkühe von der Ostalb, 16 Kälber und Bulle Zorro ein Stelldichein und unterzogen sich der Begutachtung durch die Preisrichter. Gesamtsiegerin, und somit „Miss Ostalb“, wurde die Kuh Messalina von der Mayer GbR (Ellwangen-Lindenhof). Klaus Mayer ist der Vorsitzende des Fleckviehzuchtvereins Ellwangen.

Schönheitswettbewerb für Rindviecher

Wie bei einem Schönheitswettbewerb üblich haben sich die Konkurrentinnen für die anstehende Prämierung fein und sauber herausgeputzt. Bereits ab dem frühen Morgen wurden die geschorenen Tiere vor Ort auf dem Schießwasen mit einem Dampfstrahler gründlich abgedampft, geschrubbt und eifrig gestriegelt und gebürstet.

Denn die vier Preisrichter Dr. Alfred Weidele, Zuchtleiter der Rinderunion Baden-Württemberg, Michael Schmidt, Thomas Klenk und Reinhold Haag nahmen später bei der Vorführung im vom Baubetriebshof hergerichteten Ring die vier Fitnesskriterien Rahmen, Bemuskelung, Fundament und Euter der nummerierten Kühe penibel unter die Lupe.

Der Vorsitzende des Fleckviehzuchtvereins Ellwangen, Klaus Mayer, dankte zu Beginn den Beschickern der Schau: „Diesen Betrieben gebührt große Wertschätzung und Anerkennung.“ Mayer dankte auch der Stadt Ellwangen, dem Baubetriebshof und dem Ostalbkreis und ging auf die Gründung des Fleckviehzuchtvereins Ellwangen ein. Dieser sei 1922 gegründet worden, um die Nahrungsmittelerzeugung zu optimieren, sagte Mayer.

Oberbürgermeister Michael Dambacher gratulierte dem Verein zum „tollen Jubiläum“ und freute sich über die „tollen Tiere“. Die Rindviehschau sei die letzte Veranstaltung auf dem Schießwasen in seiner jetzigen Form, sagte der OB mit Blick auf die bevorstehende Umgestaltung des Platzes im Zuge der Landesgartenschau 2026.

Dambacher erinnerte in seinem Grußwort an die einstigen Viehmärkte entlang der Spitalstraße und sagte augenzwinkernd: „Damals gab es schon Rindviecher vor dem Rathaus.“ Den Züchtern wünschte der OB weiterhin viel Erfolg, für den Verein gab es eine Ehrengabe der Stadt von 150 Euro.

Kühe sind keine Produktionsmittel, sondern „Mitgeschöpfe“

Bei der anschließenden Tiersegnung bezeichnete Pfarrvikar Dr. Heiko Merkelbach die Tiere nicht nur als Produktionsmittel, sondern als „Mitgeschöpfe von uns“.

Man sollte ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen und im Einklang mit der Natur leben. Merkelbach segnete die blitzblank gewaschenen Tiere mit Weihwasser und bat, die Tiere vor Krankheit, Seuchen und Gefahren zu bewahren. Die musikalische Umrahmung der Segnung übernahm die Familie May aus Eggenrot.

Der Vorsitzende des Bauernverbandes Ostalb/Heidenheim, Hubert Kucher, gratulierte zu 100 Jahre züchterische Arbeit: „Dies bedeutet, dass unsere Tiere für die menschliche Ernährungssicherheit gesorgt haben. Kühe machen aus Gras Milch und Fleisch und somit über die Molkerei und Metzgerei hochwertige Nahrungsmittel.“ Tierhaltung habe zu fruchtbaren Böden und einer tollen Kulturlandschaft beigetragen.

„Noch nie hatten wir in Deutschland so hochwertige und nachhaltige Nahrungsmittel wie heute“, betonte Kucher: „Noch nie hatten wir eine Tierhaltung, die so viel Tierwohl berücksichtigt, wie heute.“

Man dürfe die Tierhaltung nicht gegen den Pflanzenbau ausspielen, sagte er mit Blick auf eine breit aufgestellte Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und eine Vielfalt beim Essen. Grußworte sprachen auch Joachim Keller von der Rinderunion und Reinhard Dingler vom Landratsamt Ostalbkreis, Abteilung Landwirtschaft.

Bei dem Wettbewerb gab es sechs Siegertitel in den Rubriken Fleisch, Jung, Alt, Mittel, Euter und Lebensleistung und einen Gesamtsieg. Bei der Kuh Jung siegte Eliska von der Eichfeldhof Schill GbR (Aalen-Affalterwang), bei der Kuh Mittel Georg Koenig (Iggingen), bei der Kuh Alt Messalina von der Mayer GbR (Ellwangen-Lindenhof), bei der Fleischauswahl Larissa von Josef Hilsenbek (Rindelbach), bei der Auswahl Euter Eliska von der Eichfeldhof Schill GbR (Aalen-Affalterwang), bei der Lebensleistung Messalina von der Mayer GbR (Lindenhof).

Als einziger Bulle wurde Zorro (Mayer GbR) ausgezeichnet. Als Preise ließ der Fleckviehzuchtverein in Südtirol holzgeschnitzte Kühe anfertigen. Der Champion insgesamt, also die Kuh Messalina, erhielt eine von der Rinderunion gestiftete Glocke.

Bei einem Kälbervorführwettbewerb mit 16 Kälbern unter Leitung von Anita Mühleis zeigten 16 Kinder und Jugendliche als „Züchterjugend“ ihr Können. Futtermittelfirmen und der Maschinenring waren mit Ständen vertreten. Der Frauentreff Eggenrot sorgte mit Flammkuchen, Grillwürsten, Butterbrezeln sowie Kaffee und Kuchen für die Bewirtung.