Kürzer duschen, weniger heizen: EnBW ODR ruft zum Energiesparen auf

Laut EnBW ODR ist die Gasversorgung in der Region derzeit gewährleistet. Das Ausrufen der Alarmstufe durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird nach Meinung des Energieversorgers aber einen treibenden Einfluss auf die Preisentwicklung am Markt haben. Gehe die Entwicklung für 2022 weiter in diese Richtung, müsse zum Beispiel ein Zweipersonenhaushalt in 2023 mit einer Nachzahlung im dreistelligen Bereich rechnen, sagt Vorstand Sebastian Maier. Deshalb ruft er die Kunden dazu auf, schon jetzt so viel Gas wie möglich zu sparen.

Die Alarmstufe sei ein starkes Signal, betont Maier. Sie sei „richtig und wichtig“, auch um die schwierige Lage voll im Fokus zu behalten zu können. Dennoch sind nach Ansicht des Vorstands Konsequenzen für den Endverbraucher unumgänglich, nicht nur bezogen auf die massiv steigenden Kosten. Der Verbrauch müsse so weit wie möglich reduziert werden. Das Ziel sei es, die Gasspeicher zum 1. November 2022 auf einen Füllstand von 90 Prozent zu bekommen, so Maier weiter. Zu 100 Prozent volle Speicher würden bei einem Totalausfall der Erdgaslieferungen für etwa zweieinhalb durchschnittliche Wintermonate reichen. Deshalb muss sich laut Maier das Verbraucherverhalten drastisch verändern.

„Jede Kilowattstunde Gas, die wir im Sommer einsparen, trägt dazu bei, dass wir mehr Gas einspeichern und dadurch besser durch den Winter kommen können“, präzisiert Maier. Daher sei jeder Gasverbraucher gehalten, schon jetzt so viel Energie wie möglich einzusparen. Dies gelte für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Industrie als größtem Erdgasverbraucher. Es brauche eine gewaltige gemeinsame Kraftanstrengung, damit man das packen könne.

Doch was können Verbraucher konkret unternehmen, um Gas zu sparen? Man könne zum Beispiel die Raumtemperatur senken und die Dauer des Duschens reduzieren, rät Maier. Noch mehr „und vor allem nachhaltig“ könnten Hausbesitzer durch eine energetische Gebäudesanierung und den Einsatz von Photovoltaik sparen. Die gesteigerte Energieeffizienz der Gebäude sei „ein extrem wirksamer Hebel“. Vor allem im kommenden Winter müsse man alle an einem Strang ziehen. Die Haushalte sollten dann so stark wie noch nie auf ihr Heizverhalten achten. Als Faustformel gelte: „Mit einem Grad weniger Raumtemperatur lässt sich der eigene Gasverbrauch gleich um sechs Prozent reduzieren.“

Sollten die Maßnahmen der Alarmstufe nicht ausreichen, wird die Notfallstufe. Die Bundesnetzagentur werde dann zum „Bundeslastverteiler“, erklärt Maier. Sie könne dann in enger Abstimmung mit den Netzbetreibern zum Beispiel Bezugsreduktionen verfügen. Bei den Maßnahmen des „Notfallplans Gas“ würden die sogenannten „geschützten Kunden“ einem besonderen Schutz unterliegen. Dazu gehören laut Maier Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, aber auch Gaskraftwerke, die zugleich der Wärmeversorgung von Haushalten dienen. Diese sollen möglichst bis zuletzt mit Gas versorgt werden.

Zu den abschaltbaren Kunden gehören die sogenannten RLM-Kunden. RLM steht für „Registrierende Lastgangmessung für Großkunden“. Dabei handelt es sich laut Maier um Abnehmer, die mehr als 1,5 Gigawattstunden pro Jahr beziehen. Im Versorgungsgebiet der ODR seien dies ungefähr 80 Kunden.

Obwohl die EnBW ODR der Ansicht ist, die Situation derzeit gut unter Kontrolle zu haben, warnt Maier aber trotzdem vor möglichen Worst-Case-Szenarien. Wenn man 50 Prozent von einer Energiequelle abtrenne, eben die russischen Lieferungen auf dem Markt, dann seien die Konsequenzen umstritten, sagt er.

Im schlimmsten Fall könne der Gasmarkt komplett in sich zusammenbrechen und überhaupt nicht mehr funktionieren. Wenn der Markt sich jedoch halten könne, gehen er von Preisen zwischen 350 und 500 Euro pro Kubikmeter aus, so Maier weiter. „Dann lägen wir perspektivisch bei Faktor zwölf bis Faktor 25.“ Das sei dann der absolute Worst Case. „Die Energiebörse würde durch die Decke gehen, der Gaspreis wäre dauerhaft hoch. Und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und auf unser aller Alltag wären nicht abzusehen.“