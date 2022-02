Kripo Ansbach fahndet mit Foto nach Tankstellenräuber

Die Kriminalpolizei Ansbach fahndet mit einem Lichtbild nach dem mutmaßlichen Täter, der am Dienstag, 16. November 2021, eine Tankstelle in Dinkelsbühl überfallen hat. Gegen 2.40 Uhr hatte der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle in der Luitpoldstraße betreten und eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Er entnahm einige hundert Euro Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend mit einem Audi mit Aalener Kennzeichen (AA). Die Angestellte wurde nicht verletzt.

Der Gesuchte hat im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen (Baden-Württemberg) und in Westmittelfranken mehrere Straftaten begangen und dürfte sich in diesem Gebiet aufhalten. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei wendet sich nun mit einem Lichtbild des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Die Beschreibung des Mannes lautet: Etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann war komplett in Schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mund-Nasenschutzmaske, Handschuhe und Mütze.

Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.