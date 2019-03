Kriitk am enormen Flächenverbrauch im Gewerbegebiet Neunheim

Der Ortschaftsrat Rindelbach hat das Gewerbegebiet VII besichtigt. Anschließend vergab er im Dorfhaus Rattstadt einstimmig die Bauarbeiten für das Neubaugebiet Hofäcker II in Eigenzell. Dort sind 16 Bauplätze geplant.

Stadtrat Hubert Uhl (CDU) war stolz auf über 4000 Arbeitsplätze im Industriegebiet Neunheim/Neunstadt und auf das gute Steuereinkommen. Das seien die Sonnenseiten. Kritik übte Uhl jedoch am immensen Flächenverbrauch. „Dürfen wir überhaupt so weitermachen?“, fragte er: „Werden wir eigentlich der kommenden Generation gerecht?“ Er forderte eine Kooperation mit den Nachbargemienden und plädierte für ein kompakteres Wachstum in die Höhe. Man sollte die Maßgabe 20 bis 25 Arbeitsplätze pro Hektar nach oben schrauben.

„Wir sind uns alle einig, dass wir eine Entwicklung wollen“, sagte Ortsvorsteher Arnolf Hauber. Aber man sollte mit den Ressourcen sorgfältiger umgehen. Das Thema Fortschreibung der Industrieflächenentwicklung sei in einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung.

Die Bauarbeiten für das Neubaugebiet Hofäcker II in Eigenzell wrude für rund 425 500 Euro vergeben. Der Preis umfasst die Kanalisation mit Hausanschlüssen, Straßenbauarbeiten, Erdarbeiten für Gas- und Wasserleitungen sowie Breitbandausbau. Auf Kanalisationsarbeiten entfallen davon rund 134 000 Euro, die vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung getragen werden. Die Kosten für die Hausanschlüsse in Höhe von 74 000 Euro müssen die Erwerber der Bauplätze übernehmen. Geplanter Baubeginn ist der 6. Mai, die Fertigstellung soll Ende November sein.

Hauber teilte mit, dass es in Sachen Bushaltestelle an der Sebastianskapelle in Eigenzell am 28. Februar einen Ortstermin gegeben habe. Eine Verschiebung der Haltestelle sei jedoch nicht möglich, weil ein Anlieger nicht zugestimmt habe. Er schlug vor, sich nach Abschluss der großen Baustellen in Eigenzell Gedanken zur Verlegung der Haltestelle zu machen und sie solange am jetzigen Ort zu belassen.

Ein weiterer Punkt war das Ortsleitbild. In Eigenzell soll bei der alten Molke und dem alten Feuerwehrhaus ein Ortsmittelpunkt geschaffen werden. Der Ortschaftsrat bat die Verwaltung einstimmig, einen Plan zu machen, wie so ein Dorfmittelpunkt aussehen könnte. Ortschaftsrat Thomas Fuchs (CDU) fand den Platz gut, weil er relativ zentral liegt. Claudia Wagner (Grüne) wandte sich gegen das Anlegen von Parkplätzen in diesem Bereich.

Hubert Uhl erkundigte sich nach der Sanierung des Kirchplatzes in Rattstadt. Die sei im Haushalt drin, sagte Hauber. Auch die Schilder am Wanderweg mahnte Uhl an. Johanna Fuchs fragte, ob sich in Sachen Jugendtreff schon etwas getan habe. Bürgermeister Volker Grab sagte, er habe den Jugendlichen per E-Mail geantwortet, es könne funktionieren.