Kreszentia Engelhardt feiert 100. Geburtstag

„Jeden Abend ein Gläschen Rotwein“, sagen die einen, „Ich trinke nie Alkohol“ sagen die anderen und meinen damit jeweils ihr persönliches Patentrezept, mit dem sie ein hohes Alter erreicht haben. Auch Kreszentia Engelhardt kann ein ganz besonders hohes Alter feiern: Sie ist vor kurzem 100 Jahre alt geworden.

Für sie bildete bis zum 97. Lebensjahr die tägliche Fahrt mit dem Dreigangfahrrad zum Wellenbad und das anschließende Schwimmen das Lebenselixier. Nach einem Sturz ist das leider nicht mehr möglich, aber Kreszentia Engelhardt strahlt nach wie vor viel Lebensfreude und Optimismus aus.

Ihr größter Wunsch: Sie möchte es schaffen, wieder mit den „Laufstecken“ zu spazieren. Dafür trainiert schon eifrig auf dem Hometrainer und ist zuversichtlich, dass es gelingen wird. Zuspruch und Respekt erntete sie auf jeden Fall schon von Oberbürgermeister Michael Dambacher, der ihr vor kurzem mit der Gratulationsurkunde des Ministerpräsidenten sowie einem Geschenkkorb der Stadtverwaltung zu ihrem besonderen Anlass gratulierte.

Zuvor hatte schon die ganze Familie herzlich gratuliert: Das sind die vier Kinder Gerda, Elfriede, Angelika und Bernd, sowie neun Enkel und sieben Urenkel.

Bei Bernd und Schwiegertochter Angelika verbringt Kreszentia Engelhardt auch ihren Lebensabend, nachdem ihr Ehemann Eugen 1995 gestorben ist. „Ich habe so viele gute Helfer in meiner Familie“, sagt Kreszentia Engelhardt dankbar, die Zeit ihres Lebens ihrer schwäbischen Heimat treu geblieben ist. Geboren wurde sie in Niederroden bei Stödtlen, seit den 50er Jahren lebt und wohnt sie in Ellwangen.