Kressbachsee und Limesfreibad Pfahlheim öffnen an Fronleichnam

Ab Donnerstag, 3. Juni, dem Feiertag Fronleichnam, soll der Betrieb im Naturfreibad Kressbachsee und im Limesfreibad Pfahlheim aufgenommen werden. Allerdings ist der Betrieb mit Auflagen und Einschränkungen verbunden.

Die wichtigsten Regeln im Überblick: Der Zutritt ist nur nach Erwerb eines elektronischen Tickets mit persönlicher Registrierung über das Onlineportal auf der Homepage des Ellwanger Wellenbads (www.ellwanger-wellenbad.de) möglich. Der Verkauf der Tickets ist maximal drei Tage im Voraus möglich. Barzahler müssen vorab ein Reservierungsticket online buchen, um dann vor Ort bar bezahlen zu können.

Das Ticket wird beim Betreten und Verlassen des Bades elektronisch erfasst. So wird sichergestellt, dass sich zur gleichen Zeit maximal 415 Badegäste im Naturfreibad Kressbachsee und maximal 40 Gäste im Limesfreibad aufhalten.

Das Einbahnstraßen-Wegesystem sowie die Abstandsregeln in den Freibädern sind einzuhalten. Sprungturm, Floß und Grillplatz sind gesperrt. Im Eingangsbereich und im geschlossen Wartebereich gilt die Maskenpflicht. Im Bereich der Toiletten und Duschen ist das Tragen von Masken ebenfalls Pflicht.

Die Badezeit ist auf zwei Zeitfenster beschränkt: Vormittags von 10 bis 14.30 Uhr und nachmittags von 15.30 bis 20 Uhr. Innerhalb der Zeitfenster können Kurzschwimmertarife von 12.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 20 Uhr gebucht werden.

Es besteht eine Testpflicht für alle Besucher über sechs Jahre. Bei Eintritt in die Bäder ist ein offizieller, aktuell gültiger, negativer Testbefund vorzuweisen. Dies gilt nicht für nachweislich genesene und vollständig geimpfte Personen.

Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Aufgrund der Dokumentationspflicht muss aber für jedes Kind zwingend ein elektronisches Ticket im Wert von 0 Euro gebucht werden. Kinder bis zehn Jahre erhalten nur in Begleitung einer erwachsenen Person Zutritt ins Bad.

Familienpass-Inhaber der Stadt Ellwangen und der Gemeinde Jagstzell erhalten weiterhin freien Eintritt in die Bäder. Jedoch wird hier die Corona-Pauschale in Höhe von einem Euro beim E-Ticket-Kauf fällig. Beim Eintritt in das Bad muss beim Einscannen des E-Tickets der jeweils gültige Familienpass dem Kassenpersonal vorgezeigt werden.

Schwerbehinderte erhalten weiterhin 50 Prozent Rabatt auf den jeweiligen Eintrittspreis. Beim Eintritt in die Bäder muss beim Einscannen des E-Tickets der gültige Behindertenausweis dem Kassenpersonal vorgezeigt werden. Eine Begleitperson erhält freien Eintritt, jedoch muss auch hier zwingend aufgrund der Dokumentationspflicht ein E-Ticket im Wert von 0 Euro gebucht werden.

Der Kioskbetrieb in beiden Bädern läuft parallel zu den Öffnungszeiten.

Da der Betrieb unter den strengen Auflagen einen erheblich größeren Personalbedarf erfordert – etwa um die regelmäßige Desinfektion sowie die erweiterte Aufsichtspflicht zu gewährleisten – ist eine parallele Öffnung des Ellwanger Wellenbads für die Öffentlichkeit nicht vor Ende der Sommerferien geplant. Für Schwimmkurse und Vereinsschwimmen wird das Wellenbad auch über den Sommer geöffnet werden.