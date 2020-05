Kressbachsee soll frühestens am 15. Juni öffnen

Der Kressbachsee ist frühestens ab Montag, 15. Juni, offen. Das Ellwanger Wellenbad und das Limesfreibad Pfahlheim müssten bis auf weiteres geschlossen bleiben. Das eilt die Versorgungs- und Bädergesellschaft (VuB) mit.

Allerdings bedürfe es am Kressbachsee eines detaillierten Betriebskonzepts, um Hygiene-Standards und weitere Sicherheitsauflagen wahren zu können. „Daran arbeiten wir mit Hochdruck“, informiert Stefan Powolny, VuB-Geschäftsführer. Eine Öffnung vor dem 15. Juni sei nicht möglich, auch wenn das Land inzwischen einen früheren Startzeitpunkt für Bäderöffnungen anpeile. Denn die Vorbereitungen seien komplex und umfangreich: Ein Online-Bezahlsystem wurde beschafft und wird derzeit eingerichtet sowie ein Umsetzungskonzept für die Hygienevorschriften erarbeitet. Beschilderungen und Wegemarkierungen müssten angebracht, zusätzliches Personal für Aufsichten und Einlass eingeplant werden. Zugangsbeschränkungen aufgrund der vorhandenen Liegeflächen sowie weitere Einschränkungen, beispielsweise in der Nutzung der Sport- oder Sprunganalagen, seien aber unvermeidlich. Und ein Betrieb sei zudem nur unter großem personellen Aufwand möglich, weshalb der Fokus klar auf der Öffnung des Kressbachsees liege. „Wir sehen am Kressbachsee am ehesten die Möglichkeit, die Auflagen zu erfüllen, und wollen dort auch erste Erfahrungen sammeln“, sagt Powolny.