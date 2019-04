Kressbachsee macht sich schick für die Badesaison

Von Schwäbische Zeitung und Thomas Heckmann

Die zerbrochenen Blumentöpfe im Vorgarten passen so gar nicht zu dem gepflegten Zweifamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend. Vermummte Beamte des Sondereinsatzkommando haben am Sonntag zur Kaffeezeit einen 52-jährigen Familienvater gewaltsam aus seiner Wohnung holen müssen.

In der Mittagszeit kam es zu einem familiären Streit, der sich verschärfte und bei dem Mann zu einer psychischen Ausnahmesituation führte. Er verbarrikadierte sich in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss.