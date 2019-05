Kressbachsee fehlt noch Wasser

Am Samstag, 18. Mai, machen in Ellwangen die Freibäder auf. Dies teilte der kaufmännische Leiter der Stadtwerke, Stefan Powolny, bei einem Pressetermin am Kressbachsee mit.

Doch dem Naturfreibad fehlt bisher noch reichlich Wasser. Powolny ist jedoch zuversichtlich, dass der Kressbachsee in den nächsten Wochen noch voll laufen wird. In den kommenden 14 Tagen soll auch die Rutsche installiert werden. Dann können auch die Liegewiesen und das Beachvolleyballfeld genutzt werden. Erst in etwa vier bis sechs Wochen wird die komplett neue DLRG-Hütte fertig sein.