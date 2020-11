Kreisverkehr wird fertiggestellt: Ellwanger Siemensstraße zum Teil gesperrt

Im Zeitraum von Donnerstag, 19. November, bis Freitag 27. November, wird der Kreisverkehr an der Siemensstraße/Nordspange fertiggestellt. Somit kann von der Nordspange her die Siemensstraße nicht befahren werden. Dies ist nur bis zur Daimlerstraße möglich. Von der Haller Straße her ist der Verkehr bis zur Straße „An der Jagst“ zugelassen. Die Bahnhofstraße ist bis zum Kreisverkehr bei den Stadtwerken befahrbar. Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: Gerhart-Hauptmann-Straße - Mittelhofstraße - Daimlerstraße und Schönenbergstraße. Alternativ empfiehlt die Stadt eine großräumige Umfahrung der Baustelle über die West- und Südtangente.