Kreistag bekräftigt Gesundheitsakademie in Ellwangen

Der Kreistag hat am Dienstag einstimmig seinen bereits im Juli 2015 gefassten Beschluss bekräftigt, im historischen Teil der ehemaligen Reinhardt-Kaserne in Ellwangen eine Gesundheitsakademie für die Aus- und Weiterbildung in Gesundheits- und Pfegeberufen einzurichten. Bis zum 4. Juni kommenden Jahres soll dem Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb ein umfassendes Konzept dafür vorgelegt werden.

Wie berichtet, hatte der Ellwanger Gemeinderat einen solchen Bestätigungsbeschluss zu einer Bedingung gemacht, um einem Fortbestand der LEA zustimmen zu können. „Wenn dieser Kreistag etwas beschließt, dann gilt das auch und dann muss man daran keinen Zweifel haben“, schrieb Landrat Klaus Pavel bei der Kreistagssitzung im Aalener Landratsamt dem Ellwanger Gemeinderat jetzt ins Stammbuch. Gesundheitsakademie und LEA, so Pavel, hätten auch nichts miteinander zu tun. Die Gesundheitsakademie sei schon vor dem Thema Flüchtlinge 2015 zur Debatte gestanden. Sie sei nämlich Teil des Konversionsprozesses für die Ellwanger Kaserne. Und bereits 2014 habe man ein Strategiepapier dafür erarbeitet, dass sich dieser Ellwanger Kasernencampus geradezu anbiete für das Thema Bildung mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Diese Vorstellung sei 2016 auch in die Hochschulstrategie 2030 des Ostalbkreises eingeflossen. Weshalb bislang allerdings nicht mehr viel passiert sei, hänge auch damit zusammen, „dass wir mit der Klinikfusion genügend zu tun hatten“, räumte Pavel ein. Außerdem sei es sinnvoll gewesen, abzuwarten, welchen Rahmen der Bund für die künftige Pflegeausbildung vorgebe.

Weiterbildung, Zusatzausbildung und Spezialisierung

Bis zum 4. Juni kommenden Jahres will Pavel nun dem Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb ein konkretes Konzept für eine solche Gesundheitsakademie vorlegen. Die grundständige Pflegeausbildung solle dezentral in den drei Pflegeschulen Aalen, Ellwangen und Mutlangen verbleiben.

Alles, was mit Weiterbildung, Zusatzausbildung und Spezialisierung zu tun habe, solle künftig aber zentral und „direkt vor der Haustür“ in Ellwangen stattfinden, so dass dafür niemand mehr, wie bisher, vom Ostalbkreis weg müsse.

Die Sprecher aller Fraktionen bekräftigten ebenfalls die Pläne für eine Gesundheitsakademie in Ellwangen.