Kreisland Frauen fahren nach Bad Canstatt

Die Kreisland Frauen Ostalb/Aalen fahren am Dienstag, 27. September, zum Bäuerinnentag auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest in Bad Canstatt. Von 9 bis 12 Uhr findet ein gemeinsames Frühstück mit einem Vortrag zum Thema „Stärkendes für Frauen –Achtsamkeit und Resilienz“ mit Sandra Brodtmann statt. Der Nachmittag ist zur freien Verfügung. Möglich ist es, auch nur das Landwirtschaftliche Hauptfest zu besuchen. Abfahrt des Busses ist an folgenden Orten: um 7 Uhr Schießwasen, Ellwangen, um 7.10 Uhr Kellerhaus, Oberalfingen und um 7.20 Uhr Industriegebiet West Aalen (Parkplatz Westside). Rückfahrt ist für 16 Uhr in Bad Cannstat geplant. Die Organisatorinnen bitten um verbindliche Anmeldung bis zum 14. September bei der Geschäftstelle unter Telefon 07361 / 52 94 64 (abends) oder per E-Mail an birgit.baerreiter@web.de. Gäste sind willkommen.