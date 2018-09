Der Kleintierzüchterverein Pfahlheim und Umgebung veranstaltet zu seinem 50-jährigen Bestehen eine Kreisjungtierschau Kaninchen des Kreisverbands Aalen am 8. und 9.September. Ausgestellt werden in der Kastellhalle Pfahlheim 300 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbenschläge. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.