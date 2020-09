Kreisberufschulzentrum verabschiedet Lehrer

Am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen haben mit Ablauf des Schuljahres zwei verdiente Lehrerinnen ihre beindruckenden beruflichen Laufbahnen am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen beendet und den Ruhestand angetreten.

Mit Karin Lienert hat die dienstälteste Kollegin das KBSZ verlassen. Seit Sommer 1978 und damit über 42 Jahren unterrichtete sie in Ellwangen. Als Technische Oberlehrerin und Fachbetreuerin für den hauswirtschaftlich-sozialpflegerischen Praxisbereich war Lienert seit 2012 verantwortliche Organisatorin für den fachpraktischen Unterricht in den Lehrküchen, in der Textilarbeit, in der Holzwerkstatt und in der Kinderpflege. Sie war Leiterin für einen von vier großen Fachpraxisbereichen dieser Schule und hat sich in vielfältiger Weise und sehr zum Wohle für diesen Bereich eingesetzt und dem Fachkollegium viele Möglichkeiten zur Entwicklung gegeben. Zugleich stand sie immer in sehr gutem Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern, für die sie oft die erste Vertrauensperson und Kümmererin war.

Der Bildungsweg von Karin Lienert führte über hauswirtschaftliche Ausbildungen an den Schulen in Ellwangen und Ulm. Als staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterin ging sie 1976 in den Schuldienst und nach Stationen in Reutlingen und Biberach dann 1978 an die damalige Hauswirtschaftliche Schule nach Ellwangen. Hier hat sie immer wieder neue Schularten mit aufgebaut und aktiv an Schulversuchen mitgewirkt. Die Kooperationsklasse mit der Mittelhofschule und der Aufbau der Sozialpflegeausbildung mit einem Schwerpunkt Pflege für Schüler in der Berufsfindungsphase sind beispielhafte Projekte, denen sie sich intensiv gewidmet hat. Mit Wehmut, weil Karin Lienert jetzt in Schulleitung und Kollegium fehlt, aber vor allem mit einem herzlichen Dank für die sehr langjährige engagierte Arbeit wurde sie jetzt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Studiendirektorin Ingrid Bihr, die Fachabteilungsleiterin der Kaufmännischen Schule am KBSZ Ellwangen, hat ebenfalls ihre Laufbahn beendet. Nach Studium, Referendariat und Tätigkeiten in der Industrie und in der Erwachsenenbildung kam Bihr 1993 an die damalige Gewerblich-Kaufmännische Schule Ellwangen. Bald engagierte sie sich als HOT-Multiplikatorin für das Oberschulamt Stuttgart, in IHK-Prüfungsausschüssen und danach auch in verschiedenen Fachausschüssen, etwa im Berufsbildungsausschuss der Rechtsanwaltskammer. Als Beauftragte für Chancengleichheit war sie Ansprechperson für das Kollegium der ganzen Schule. 2004 wurde Bihr zur Fachabteilungsleiterin für die kaufmännischen Ausbildungsgänge berufen. Gut eineinhalb Jahrzehnte liefen bei ihr die Fäden all dessen zusammen, was unter „kaufmännisch“ gebündelt wird – am KBSZ Ellwangen sind das heute neben den rein kaufmännischen Ausbildungen weitere Schwerpunkte im Bereich der Justizverwaltung, der Rechtanwaltskammer und in der Öffentlichen Verwaltung und noch sehr neu die Ausbildung der Kaufleute für E-Commerce. Ingrid Bihr ist es in all den Jahren hervorragend gelungen, mit den dualen Partnern zu kooperieren und wo notwendig für einen Interessenausgleich zu sorgen. Besondere Angebote wie zum Beispiel eine mit einem Hochschulprogramm verknüpfte „Dual Degree“-Ausbildung für Industriekaufleute hat sie mit entwickelt. Ingrid Bihr wurde von Kollegium und Schulleitung mit großem Dank in den Ruhestand verabschiedet.