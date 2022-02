Kreisberuffschulzentrum eröffnet neuen Bikepool

Radfahren ist voll im Trend. Deshalb baut - auf Initiative einiger radbegeisterter Schüler und Lehrer - das Kreisberufsschulzentrum Ellwangen eine „BikeGarage“ auf. Auf etwa 100 Quadratmetern ist ein kleiner Bikepool entstanden, über den Räder künftig ausgeliehen und repariert werden können. In diesem Zuge wurden auch drei neue Arbeitsplätze geschaffen.

Mit der Bikegarage sollen zukünftig immer genügend Fahrräder zur Verfügung stehen, um zum Beispiel Mountainbikekurse an der Schule durchführen zu können oder diese in den Sportunterricht zu integrieren. Die ersten beiden Oberstufenkurse sind bereits zum Halbjahr unter Leitung von Markus Laube und Thomas Zink gestartet. Die Teilnehmern erhalten grundlegende Fahrpraxiskenntnisse sowie Einblicke in die Materialkunde. In speziellen Kursen können die teilnehmenden Schüler zudem Fähigkeiten erwerben, die über das Fahren hinausgehen, wie etwa Instandhaltung, Einstellung und Reparatur der schuleigenen oder persönlichen Fahrräder. Natürlich sollen auch der nahegelegene Galgenwaldtrail sowie die schon erwähnten Pumptracks im Landkreis wesentlicher Bestandteil werden.

Die neue BikeGarage wurde jetzt von Esther Hoffmann und Dr. Stephan Scheiper, den Schulleitungen der gewerblich-hauswirtschaftlichen Schule sowie Robert Knietig und Christian Plautz von der gewerblich-kaufmännischen Schule mit dem Abteilungsleiter Gewerbe, Richard Keck, besichtigt und offiziell eröffnet.

Wer ab dem kommenden Schuljahr in den Genuss des Sportangebots kommen will, kann sich bis zum 1. März als Schüler an den beiden beruflichen Gymnasien anmelden.