Krankenhäuser und Pflegeheime: Was Besucherinnen und Besucher jetzt wissen müssen

Das baden-württembergische Sozialministerium hat die Corona-Regeln für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen angepasst. In Krankenhäusern war bislang nur eine Besucherin oder ein Besucher pro Tag erlaubt. In Pflegeheimen waren es zwei – abhängig von der Durchimpfung der Bewohnerinnen und der Bewohner und der Inzidenzstufe. Ab sofort gibt es keine Beschränkung der Besucherzahl mehr. Die neuen Regeln sind seit Mittwoch in Kraft.

Was gilt für Besucher, was fürs Personal? Katharina Oswald, persönliche Referentin von Landrat Joachim Bläse, antwortet auf die Fragen von „Schwäbische.de“

Wie gehen die Kliniken Ostalb praktisch mit den neuen Regeln um? Sprich: Wer kontrolliert, ob Besucherinnen und Besucher geimpft, getestet oder genesen sind?

Wie bisher wird die Prüfung durch den Empfang beziehungsweise den Sicherheitsdienst vorgenommen. An den drei Standorten Aalen, Ellwangen und Mutlangen wird gleich verfahren.

Welche Regeln gelten für Besucher?

Besucher brauchen laut Sozialministerium einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test. Der Schnelltest darf höchstens 24 Stunden alt sein, der PCR-Test maximal 48 Stunden. Zuvor waren Schnelltests ebenfalls 48 Stunden gültig. Für Schülerinnen und Schülern zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr gilt auch während des regulären Schulbetriebs eine Testpflicht.

Welche Regeln gelten an den Kliniken Ostalb für das nicht geimpfte Personal?

Zukünftig gilt für das nicht geimpfte und nicht immunisierte Personal eine tägliche Testpflicht. Das Personal muss laut Sozialministerium eine medizinische Maske tragen. Die Einrichtung kann aus Gründen des Patientenschutzes im patientennahen Bereich auch anderweitige Regeln anordnen.

Wie ist die Impfquote beim Klinik-Personal?

Dies lässt sich schwer beantworten, da sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst um einen Impftermin bemüht haben. Eine Pflicht zur Meldung seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Arbeitgeber besteht hier ja nicht, anders als bei der Masernimpfung.

Wie verfährt der Landkreis künftig in den Pflegeeinrichtungen?

Künftig gibt es in den Einrichtungen keine Beschränkungen mehr bei der Besucherzahl. Bislang hing diese von der jeweiligen Inzidenz vor Ort ab. Nicht geimpfte Personen müssen auch künftig einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test vorweisen. Neu ist: Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Was ist in Pflegeeinrichtungen noch zu beachten?

Die Testpflicht entfällt bei Schülerinnen und Schülern zwischen dem siebten und zwölften Lebensjahr während des regulären Schulbetriebs. Gemeinschaftsaktivitäten sind unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Für Bewohnerinnen und Bewohner besteht keine Abmelde- und Anmeldepflicht mehr.

Was gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die nicht geimpft oder genesen sind?

Das nicht immunisierte stationäre Personal muss sich viermal statt dreimal wöchentlich testen lassen, das nicht immunisierte ambulante Personal dreimal statt zweimal wöchentlich. Teilzeitbeschäftigung wird entsprechend berücksichtigt. Nicht geimpftes Personal kann wie bisher nur mit FFP2-Maske den Dienst verrichten.

Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Wer kontrolliert das in den Pflegeeinrichtungen?

Die 3-G-Regel bei den Besucherinnen und Besuchern wird von den Fachkräften in den Wohnbereichen kontrolliert. Die Registrierung erfolgt weiter über die Luca-App. Zudem sind ständig die aktuellen Vorgaben per Aushang am Eingang zu lesen.

Wie ist die Impfquote beim Pflegepersonal?

Genaue Zahlen liegen hierzu nicht vor. Jedoch wurde bei der Erstimmunisierung der Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf durch die mobilen Impfteams auch dem Pflegepersonal ein Impfangebot unterbreitet. Dieses wurde teilweise in Anspruch genommen. In wie weit das Personal zwischenzeitlich geimpft wurde, ist nicht bekannt. Dies wäre nur durch eine aktuelle Erhebung bei den Einrichtungen in Erfahrung zu bringen.

Die Hospitalisierungsrate soll ja die Inzidenz ersetzen. Wie viele Menschen werden aktuell in den Kliniken Ostalb wegen Covid-19 behandelt?

Derzeit werden insgesamt acht Patientinnen und Patienten an den drei Klinikstandorten behandelt. Eine Person wird intensivmedizinisch betreut.

Wie ist die Altersstruktur der Covid-Patienten in den drei Standorten?

Im Gegensatz zur ersten und zweiten Welle sind die Patientinnen und Patienten deutlich jünger, teilweise zwischen 20 und 40 Jahre.