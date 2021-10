Kraftvolle Bronzeplastiken und emotionale Bilder auf dem Ellwanger Schloss

Die Ausstellung in den Räumen des Kunstvereins im Ellwanger Schloss ist samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Eine Öffnung für Gruppen ist nach telefonischer Vereinbarung möglich: Telefon 07961 / 561078 oder 07961 / 9869314. Am Sonntag, 24. Oktober, gibt es um 11 Uhr ein Künstlergespräch, am Sonntag, 7. November, ebenfalls um 11 Uhr, ein Galeriegespräch mit einem Vertreter der Bode Galerie Nürnberg. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Ohne Nachweis ist ein Zutritt nicht möglich. Es besteht Maskenpflicht.