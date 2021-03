Kostenloses Corona-Testangebot erweitert

Ab Samstag, 13. März, wird das Angebot kostenloser Corona-Tests in Ellwangen erweitert.

Neben den beiden bisherigen Angeboten, sich mittwochs von 17 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr in der Stadthalle testen zu lassen, besteht nun auch die Möglichkeit, sich montags von 17 bis 20 Uhr testen zu lassen. Die erste Möglichkeit hierfür ist Montag, 15. März.

Ab sofort werden alle Tests in der Stadthalle angeboten, die bisher angebotene Teststraße auf dem Schießwasen entfällt. Die Stadtverwaltung und der Malteser Hilfsdienst appellieren an die Schülerinnen und Schüler, dieses zusätzliche Angebot in Anspruch zu nehmen. Sollte sich die Nachfrage nach Tests in den nächsten Tagen stark erhöhen, ist der Malteser-Hilfsdienst auch bereit, weitere Möglichkeiten anzubieten.