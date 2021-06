Kostenexplosion bei EATA-Umbau: Ausstieg oder Teillösung darf kein Tabu mehr sein

Schrecksekunde am Donnerstagmittag: Auf einer Baustelle an der J.K. Brechenmacherstraße in Bad Saulgau ist gegen 12 Uhr ein Kran umgestürzt. Verletzt wurde niemand, allerdings wurden drei Grundstücke an der Dr. Josef-Drescher-Straße stark beschädigt.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, ist der Turmdrehkran aus bislang ungeklärter Ursache im Bad Saulgauer Neubaugebiet umgekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte Kies mit dem 20 Meter hohen Kran verlagert worden sein.