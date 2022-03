Koransuren in der Stadthalle: OB Dambacher eröffnet Islam-Ausstellung

Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 13. März, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Am heutigen Donnerstag findet um 17 Uhr ein Vortrag zum Thema „Gerechtigkeit: Das Fundament für den Frieden in der Welt“ statt.

Am Samstag, 12. März, gibt es um 17 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Rassismus in der Gesellschaft – mehr Lösungen für Gerechtigkeit.“ An der Podiumsdiskussion wird auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter teilnehmen.