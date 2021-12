Konvoi bringt Weihnachtspäckchen zu den Flutopfern im Ahrtal

Am Samstag hat sich wieder ein Konvoi mit Hilfsgütern aus Schrezheim und Rotenbach auf den Weg in die kleine Gemeinde Schuld im Ahrtal gemacht. An Bord sind neben Baumaterial für die Wiederinstandsetzung der Häuser und Wohnungen rund 650 Weihnachtspäckchen, die von Privatleuten und Firmen aus Rotenbach, Schrezheim, Ellwangen und Umgebung gepackt wurden.

Die Idee zur Weihnachts-Hilfsaktion sei vom katholischen Frauenbund Westhausen ausgegangen, berichtet Tanja Gorus, die Mitintiatorin der Hilfsaktion „Net lang schwätza – oifach helfa“. „Wir haben uns getroffen und die Idee zusammen reifen lassen“, sagt die Rotenbacherin. Zentraler Punkt dabei war: Jeder Einwohner der durch die Juliflut gebeutelten Gemeinde sollte ein Weihnachtspaket bekommen. Alle Menschen, die so viel durchgemacht hatten, sollten wenigstens zu Weihnachten ein wenig lächeln können, erklärt Tanja Gorus.

Über Helmut Lussi, den Bürgermeister von Schuld, ließen sich die Helferinnen und Helfer eine Einwohnerliste der Ahrtalgemeinde geben. Die Menschen wurden nach Alter und Geschlecht kategorisiert, zudem wurde jeder Person aus Datenschutzgründen eine Nummer zugeordnet.

Über soziale Medien, die Presse und per Telefon wurde für die Aktion geworben. Wer mitmachen wollte, erhielt einen Adressaufkleber, auf dem die Nummer, das Geschlecht und das Alter der betreffenden Person notiert waren. Auf dieser Grundlage konnten sie dann ein passendes Geschenk aussuchen und verpacken.

Die fertig gepackten Pakete wurden dann in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim in Empfang genommen. „Wir hatten auch fleißige Helfer, die uns dabei geholfen haben, die Pakete mit Geschenkpapier zu verpacken“, berichtet Tanja Gorus. „Es soll ja auch ein bisschen feierlich sein“, pflichtet Schrezheims stellvertretender Ortsvorsteher Jürgen Lang bei: „Wir wollen den Menschen ein bisschen das Leuchten in den Augen zurückgeben, und sei es nur für fünf Minuten.“

Denn in den Flutgebieten machte sich inzwischen Resignation breit. Als das Team im Oktober mit Baumaterialien nach Schuld fuhr, habe es in Gesprächen mit Einwohner öfters die Aussage gegeben: „Die Wahlen sind vorbei, wir sind vergessen, nach uns kräht kein Hahn mehr.“ Auch das Medieninteresse habe abgenommen. „Wir haben aber gesagt: Wir vergessen euch nicht“, bekräftigt Tanja Gorus. „Und ich denke, das ist ein tolles Zeichen, um das zu zeigen.“

Am Samstag ist nun wieder um 4 Uhr morgens ein Konvoi aufgebrochen, um neben den Paketen eine weitere Lieferung an gespendeten Baumaterialien im Wert von rund 20 000 Euro in die Ahrtalgemeinde zu bringen. Die Lastwagen, die wieder von der Firma Stengel zur Verfügung gestellt wurden, erhielten am Freitag zunächst die Grundbeladung mit den Baustoffen, die leichteren Weihnachtspäckchen kamen oben drauf.

„Wir können dort nicht die ganze Welt retten“, weiß Jürgen Lang. Aber vielleicht sei es den Betroffenen möglich, mit den Materialien zumindest einen Raum wieder wohnlich oder funktional herzurichten. „Mit unseren bescheidenen Mitteln haben wir doch viel erreicht.“ Lang ergänzt, dass das Team von „Net lang schwätza - oifach helfa“ sich bereits durch die ersten Aktionen einen Ruf als guter und verlässlicher Partner erworben habe. „Jeder Cent, den wir gespendet bekommen, kommt an“, versichert Lang. Die Gaben, auch in Form von Sachspenden, kämen sowohl von Privatleuten als auch von Unternehmen aus der Region, die zum Teil auf Weihnachtsgrußkarten und Geschenke verzichtet hätten und den dafür vorgesehenen Betrag für die Flutopfer gespendet hätten, erklärt Tanja Gorus, die sich im Namen aller Beteiligten ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern bedankt.

Gern wäre Jürgen Lang dabei, wenn die Bewohner ihre Päckchen öffnen. Das ist aber eher die Ausnahme, denn die meisten Pakete werden über die Gemeinde verteilt. Eigentlich war ein kleines Fest mit Glühwein und Würstchen geplant. Das sei aber pandemiebedingt nicht zustande gekommen. Daraus könne aber nun vielleicht ein Fest im Frühling werden. „Die Verbindung bleibt auf jeden Fall“, ist Lang sicher.