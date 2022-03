Konversion: Bachelorarbeit liefert neue Denkanstöße

Kurz nach der virtuellen Bürgerwerkstatt zum Konver-sionsgelände bringen die Ellwanger Grünen einen neuen Impuls in die Diskussion. Eine Bachelorarbeit, die an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen entstanden ist, schlägt vor, zunächst den früheren technischen Bereich der Kaserne planerisch zu entwickeln.

Das Konzept sieht verdichtete, verkehrsberuhigte Quartiere für rund 1700 Menschen auf dem Areal vor. Die benachbarte Landeserstaufnahmestelle (LEA) würde bestehen bleiben können.

Am kommenden Montag, 28. März, wollen die Ellwanger Grünen den Vorschlag von Daniel Blum und Laura Hertfelder im Speratushaus präsentieren. In ihrer Bachelorarbeit „Klima- und sozial gerechte Entwicklung einer Konversionsfläche in Ellwangen an der Jagst“ haben die beiden Studierenden ein Konzept für die Bebauung des früheren technischen Bereichs der Kaserne entwickelt.

Der Hintergrund: Die Ellwanger Grünen haben immer bedauert, dass kein städteplanerischer Wettbewerb für die Entwicklung des Konversionsgeländes vorgesehen war. Gerade bei diesem „letzten ganz großen Entwicklungsgebiet in Innenstadtnähe“, so Berthold Weiß, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Ellwanger Gemeinderat, wäre es „fast schon verpflichtend“ gewesen, das Beste herauszuholen.

Nicht zuletzt wegen der künftigen Herausforderungen wie Klimawandel, Verkehrswende und zunehmenden Extremwetterereignissen wäre ein städteplanerischer Wettbewerb das Beste gewesen, resümierte Weiß. Dies habe der Gemeinderat leider abgelehnt.

Bei dem von der Stadt vorgelegten Entwurf, der jüngst in der virtuellen Bürgerwerkstatt diskutiert wurde, stelle sich daher die Frage: „Ist das nun schon der große Wurf oder muss man neu denken?“, fragte Weiß. Die Studierenden, die für ihre Bachelor-arbeit ein eigenes Konzept erstellt haben, haben auf jeden Fall viele Ideen.

Die wichtigste: Nur der frühere technische Bereich der Kaserne wird entwickelt, die LEA wird nicht angetastet. Weiterhin sieht das Konzept eine starke Verkehrsberuhigung vor. Mehrfamilienhäuser werden das Areal prägen – und viel Grün.

„Unbedarftheit ist gut für das Sammeln von Ideen“, lobte der Ellwanger Architekt Wolfgang Helmle in einem Pressegespräch. Die beiden Studierenden Daniel Blum und Laura Hertfelder hätten sich „nicht von der Realität bremsen lassen“, sagte Helmle.

Deshalb haben die Studierenden auch kurzerhand die Bundesstraße B290 verlegt: Ab dem bestehenden Abzweig zur LEA läuft die Bundesstraße in diesem Konzept als Tempo-30-Zone den T-Bereich entlang in Richtung Nordwesten, um dann in die Hohenstaufenstraße zu münden und wieder in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen.

Diese Vision war sogar für Weiß ein wenig zu kühn: „Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die spinnen“, gab er gegenüber der Presse zu. Allerdings hätte diese Idee den Vorteil, die Lärmbelastung zu verringern.

Innerhalb des Areals sind Karrees mit begrünten Innenhöfen vorgesehen, die ein soziales Wohnen und Kommunikation zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen – ohne Verkehr, aber mit Lärmschutz. Auf dem Areal soll Wohnraum für etwa 1700 Menschen entstehen.

Wolfgang Helmle sieht in diesem teilweise radikalen Konzept etwas Positives: Dadurch würden Dinge infrage gestellt, über die man selbst gar nicht mehr nachgedacht habe. „Das finde ich visionär.“

Berthold Weiß betont, dass der Entwurf der beiden Studierenden unabhängig entstanden sei. Er sei keine Auftragsarbeit. Dennoch meint Weiß, könnte man das Konzept zum Anlass nehmen, um noch einmal über einen städteplanerischen Wettbewerb für die Entwicklung des Kasernengeländes nachzudenken.

Weiß unterstrich, dass er diesen Vorschlag nicht als Kritik am planerischen Vorgehen der Stadt verstanden wissen wolle. Aber die Stadtverwaltung agiere derzeit aus seiner Sicht „an der Kapazitätsgrenze“, erläuterte der Grünen-Fraktionschef. Die Stadt plane für die Landesgartenschau und sei außerdem dabei, ein großes Gewerbegebiet zu entwickeln.

Dazu komme die Konversion. Deshalb, so das Plädoyer des Grünen-Fraktionschefs, sei es sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen und die besten Ideen für die Entwicklung des Geländes einzuholen. Das in der Bachelorarbeit formulierte Konzept könne ein Anfang sein, meinte Weiß.