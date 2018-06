Konfliktvermeidung: ODR-Azubis trainieren Wing-Tsun

Wie verhindere ich einen Konflikt, und wie verhalte ich mich in bedrohlichen Situationen richtig? 13 Auszubildende der ODR aus allen drei Lehrjahren haben beim internen Wing Tsun-Kurs teilgenommen und lernten dabei viel über sicheres Auftreten, Achtsamkeit und Steigerung des Selbstwertgefühls. SiFu-Trainer Waldemar Ehrlich und Robin Eßwein, ODR-Azubi im dritten Lehrjahr und seines Zeichen auch Ausbilder in Wing Tsun, übten mit den Kursteilnehmern in Rollenspielen, Situationen zu deeskalieren, sich richtig zu positionieren, Grenzen zu ziehen, zu bewahren und zu verteidigen. Sie gaben praktische Hilfestellungen bei Ziehen, Schubsen, Stoßen, Treten und Würgen. Auch Selbstbehauptung war Thema, wobei es auf Stimme, Mimik und Körperhaltung ankommt. Die Ausbildungsleiter Paul Seibold und Philipp Lechner planen, an der Thematik dranzubleiben und weitere Vertiefungskurse für die Auszubildenden anzubieten. Foto: ODR