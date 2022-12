Verlängerung der LEA: So denken die Fraktionsvorsitzenden über den möglichen Deal

Für die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen zeichnet sich ein Kompromiss zwischen der Stadt und dem Land Baden-Württemberg ab.

Wie Oberbürgermeister Michael Dambacher im Rahmen des Flüchtlingsgipfels in Stuttgart gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte, sei im Gespräch, die Einrichtung weiter zu betreiben.

Den Gemeinderat hat Dambacher in der Ratssitzung am Donnerstag im nicht öffentlichen Teil über die Verhandlungen mit Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) informiert. Der Rückbau des technischen Bereichs, von dem die LEA aber nicht betroffen ist, dauere nach Angaben Dambachers noch etwa zwei- bis zweieinhalb Jahre.

Um danach die Konversion weiter voranzutreiben, müsse die Stadt Zugriff auf das LEA-Areal erhalten. Wie lange die Einrichtung bis dahin tatsächlich noch bleibt, ist derzeit noch unklar. Auf Anfrage zeigen sich die Fraktionsvorsitzenden überwiegend zufrieden mit dem möglichen Deal, wenn dieser zustande kommen sollte.

Die Absprache trage er mit, habe sie selbst mit initiiert, sagt Gunter Frick, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler/Freien Bürger. In dem genannten Zeitraum könne man unproblematisch den technischen Bereich des Konversionsgeländes von Norden nach Süden zurückentwickeln.

Erst dann müsse man sich um das LEA-Areal kümmern. Er spreche zwar für sich, sei aber sicher, dass weite Teile der Fraktion diese Vereinbarung mittragen würden, so Frick weiter.

Herbert Hieber, Fraktionsvorsitzender der SPD, sieht die mögliche Absprache als „kleinen Erfolg für die LEA“ und diejenigen, die sich für die Einrichtung einsetzen würden. Ganz zufrieden sei er allerdings nicht, da sich Hieber auch eine Dauereinrichtung hätte vorstellen können.

Berthold Weiß, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Leiter der LEA, begrüßt die Bekanntmachung des Oberbürgermeisters entschieden. Die Mitteilung sei sicherlich nicht „aus dem hohlen Bauch“ gekommen, er sei sicher, dass sich der OB zuvor mit den Freien und der CDU ausgetauscht habe, sagt Weiß. Die beiden Fraktionen hatten sich in der Vergangenheit mehrfach gegen einen Weiterbetrieb der LEA ausgesprochen.

Rauswurf er LEA zum Jahresende nicht möglich

Er sei sehr froh über diese „vernünftige Entscheidung“, so der LEA-Leiter weiter. Nun könne man wieder wegkommen von der „sehr harten Rhetorik“ der vergangenen Monate. Die großen Fraktionen hätten offenbar erkannt, dass ein Rauswurf der LEA zum Jahresende nicht möglich gewesen wäre. Der Weiterbetrieb sei ein „kleiner Sieg“ für die, die sich für einen Dauerbetrieb der Einrichtung eingesetzt hätten.

Noch nicht zur Sache äußern, will sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Armin Burger. Er wolle zunächst die Sitzung des Gemeinderats abwarten, in der Dambacher von den Verhandlungen berichten werde. Auch in seiner Haushaltsrede will Burger, der an den Gesprächen mit dem Ministerium beteiligt war, das Thema LEA aufgreifen.

Auch das Ministerium der Justiz und für Migration will auf Anfrage der Gemeinderatssitzung nicht vorgreifen. Man habe konstruktive Gespräche geführt und sei zuversichtlich, eine „einvernehmliche Lösung“ zu finden, sagt Pressesprecherin Anna Härle. Seit der Sondersitzung des Ellwanger Gemeinderats am 30. November habe man die Gespräche intensiviert.

In der aktuellen Sitzung am Donnerstag sollte eigentlich auch darüber beraten werden, ob Ellwangen gegen das Land klagen wolle, wenn beide Parteien nicht zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Diesen Punkt wolle er nun streichen, sagte Dambacher am Rande des Flüchtlingsgipfels.

Bereits kommende Woche, am 15. Dezember, wird sich der Ellwanger Gemeinderat erneut treffen. Dann soll eine endgültige Entscheidung zum Weiterbetrieb fallen. „Ich glaube, dass wir auch kurzfristig eine gute Lösung hinbekommen“, so Dambacher.

Die Stadt möchte auf dem Konversionsareal, auf dem sich auch die LEA befindet, in den kommenden Jahren den Stadtteil „Ellwangen Süd“ entwickeln.