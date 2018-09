Kommentar zur Landesgartenschau: Mehr als nur Blumenbeete

Es ist vollbracht. Der Gemeinderat hat mit seiner Zustimmung für die Gartenschau den Schlussstrich unter einen spannenden Prozess gezogen, der viele Ellwangerinnen und Ellwanger in den letzten Monaten in Atem gehalten hat. Das Ergebnis liegt vor. Das Stadtparlament hat mit großer Mehrheit „Ja“ gesagt. Aber es bleibt weiter spannend. Denn jetzt kommt es darauf an, die Landesgartenschau, die momentan ja vor allem als Vision und als Konzept auf dem Reißbrett existiert, mit Leben zu füllen. Das funktioniert nicht ohne die Mitwirkung der Menschen. Es geht um mehr als um Bauprojekte und Blumenbeete. Denn am Ende sollte die Idee stehen, wie naturnah und auch wie menschlich eine Stadt sein kann – lange über 2026 hinaus.