Kobeleshof plant nun doch einen Ausbau

Der Milchviehbetrieb „Kobeleshof“ in Hintersteinbach will seinen Betrieb nun doch erweitern. Darüber hat das Landratsamt am Freitag in einer knappen Pressemitteilung informiert. Am 23. Februar soll es dazu eine öffentliche Informationsveranstaltung im Landhotel Klozbücher in Eggenrot geben.

In welchem Umfang die betriebliche Erweiterung erfolgen soll, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Weder das Landratsamt, noch Familie Zwick, die den landwirtschaftlichen Großbetrieb führt, wollten sich dazu gegenüber unserer Zeitung äußern. Von der Pressesprecherin des Landratsamtes, Susanne Dietterle, war lediglich zu erfahren, dass die geplante Erweiterung in einem „deutlich kleineren Umfang“ erfolgen solle als sie ursprünglich geplant war. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren hatten die Ausbaupläne des Kobeleshofes für mächtig Wirbel in der Region gesorgt. Damals wurde bekannt, dass der landwirtschaftliche Großbetrieb seinen Bestand mittel- bis langfristig von 650 auf bis zu 1500 Milchkühe zuzüglich Kälbern ausweiten möchte. Pläne, die damals auf massiven öffentlichen Widerstand stießen. Landwirte aus der Region protestierten mit einer Unterschriftenaktion, ein „Bündnis gegen die Agrarfabrik“ wurde aus der Taufe gehoben, und nicht nur im Ellwanger Gemeinderat wurde über das Baugesuch kontrovers diskutiert.

Die Zwicks ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Die Familie ging stattdessen in die Offensive, lud die Öffentlichkeit und Kritiker zu Betriebsbesichtigungen ein, bei denen sich jedermann ein eigenes Bild von den Haltungsbedingungen in den offenen Ställen des Kobeleshofs machen konnte. Gleichzeitig unterstrichen die Zwicks mit Nachdruck, dass sie ihren Viehbestand nicht innerhalb weniger Monate „explosionsartig“ erhöhen wollen, vielmehr gehe es ihnen um ein langfristiges betriebliches Wachstum, von einem Zehn-Jahres-Plan war damals die Rede. Trotzdem zog die Familie – einigermaßen überraschend – Anfang 2016 ihren Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Sondergebiet offiziell wieder zurück. Als Oberbürgermeister Karl Hilsenbek darüber den Ellwanger Gemeinderat informierte, wies er aber auch darauf hin, dass der Kobeleshof im Rahmen der sogenannten „Privilegierung für landwirtschaftliche Betriebe“ seine Pläne nach wie vor umsetzen könne.

Wie Pressesprecherin Susanne Dietterle im Bezug auf das aktuelle Erweiterungsgesuch erklärt, sei dafür lediglich ein nicht-öffentliches, immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren vonnöten, sprich: eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Da es vor zwei Jahren aber eine so große Kontroverse um die Pläne der Zwicks gegeben habe, habe das Landratsamt der Familie dazu geraten, eine freiwillige, öffentliche Infoveranstaltung anzubieten. Auf diesen Vorschlag sei die Familie eingegangen.

Die Informationsveranstaltung findet am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr im Landhotel Klozbücher in Eggenrot, Rosenberger Straße 47, statt.