Knackt Ellwangen den Hitzerekord von 1947?

Es ist heiß in Europa. Die Hitzerekorde schmelzen nur so dahin, in London zeigt das Thermometer um 14 Uhr 40,2 Grad Celsius – noch nie war es hier so heiß wie am Dienstag. Auch im Ostalbkreis wackelt der langjährige Rekordwert.

Der Blick geht hier vor allem nach Ellwangen. Denn dort steht seit den 1940er-Jahren eine DWD-Messstation. Genauer gesagt in Rindelbach. Zwar gibt es eine zweite. Doch die Station in Schwäbisch Gmünd ist erst seit 2007 aktiv. Nicht festgehalten ist somit der alles verändernde Sommer 2003.

Denn seit diesem Jahr steigen in Deutschland die Temperaturen. „Die 40 Grad-Marke lag bis da hin immer südlich der Alpen“, sagt Ostalb-Meteorologe Andy Neumaier im Gespräch. 2003 dann wird der Wert erstmals am Oberrhein gemessen. „In den vergangenen Jahren ist er immer weiter nördlich gewandert.“

Doch so hoch ist die Anzeige im Thermometer im Ostalbkreis zumindest noch nie geklettert. Der Rekord vom 29. Juli 1947 liegt, gemessen in Ellwangen, bei 37,4 Grad Celsius. Knapp war es 2003, die Temperatur stieg bis auf 0,1 an den Wert heran. Ob diese Hitzewelle nun neue Maßstäbe setzt? Vielerorts ja, im Ostalbkreis wohl eher nicht.

„Ich glaube, dass es ganz knapp nicht reicht. Da geht es aber um Zehntel“, sagt Neumaier. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch tippt der Wetterexperte im Gespräch am Dienstagmittag auf 36,8 Grad. Dann sollen lokale Hitzegewitter zwar akut für ein wenig Abkühlung sorgen. Aber: „Die nächsten zwei Wochen ist Hochsommer angesagt. Wenn auch schwankend“ Schlechte Nachrichten für die Landwirte, denn einen flächendeckenden Niederschlag wird es wohl nicht geben.

Auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Großteil der Wetterkarte, die die Bundesrepublik umfasst, in ein helles Lila getaucht. Bedeutung: „Amtliche Warnung vor Hitze“. Darunter auch der Ostalbkreis, ausgenommen sind Gebiete, die oberhalb von 600 Metern liegen. Auf der Karte ist das, dargestellt in Grün, rund um Bartholomä und am Albuch zu erkennen. „Heiß wird es da aber trotzdem“, so der Meteorologe.

Waldbrandgefahr besteht trotzdem, die Oberflächen sind trocken. Andy Neumaier, Meteorologe

Doch ist die Hitzewelle nicht schlichtweg mit dem Wörtchen „Sommer“ zu erklären? Nicht ganz, sagt Neumaier. „Es ist ungewöhnlich verbreitet heiß. Das ist neu. Im vergangenen Jahr konnten wir das auch bereits beobachten.“ In Frankreich seien beispielsweise am Montag rund 300 Rekorde gebrochen worden – Tendenz steigend. „Das ist eine Hausnummer.“ In Italien, Spanien und Griechenland leiden die Menschen bereits seit längerer Zeit unter extremen Temperaturen.

Wo andernorts bereits die Wälder brennen, steigt in der Region mit dem Thermometer die Gefahr. Zwar habe der Ostalbkreis im Mai und Juni mehr Regen abbekommen als andere Kreise. „Waldbrandgefahr besteht trotzdem, die Oberflächen sind trocken“, so der Experte. Das Landratsamt Ostalbkreis warnt daher vor offenen Feuern an ungeeigneten Stellen. Denn der kleinste Funke genüge, um einen flächendeckenden Brand zu verursachen.