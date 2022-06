Klinikreform: Grünen-Fraktion verärgert über OB-Aussagen

Mit großer Verärgerung reagiert die Ellwanger Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Ellwangen auf Veröffentlichungen zur Klinikreform, in welchen die Oberbürgermeister von Aalen und Schwäbisch Gmünd ihre jeweiligen Standorte für unverzichtbar erklären. Besonders verwundert sei man über die Einschätzung des Aalener OBs, die Ellwanger Klinik könne „auf Dauer keine umfassende Notfallversorgung leisten“, so Fraktionsvorsitzender Berthold Weiß in einer Pressemitteilung der Fraktion.

In der vergangenen Woche noch habe der Vorstand der Ostalb-Kliniken, Professor Dr. Solzbach, in öffentlicher Gemeinderatssitzung den aktuellen Diskussionsstand zur Klinikreform, vor allem aber die durch Finanzierungsstruktur und Personalknappheit entstandenen Sachzwänge hierfür erläutert. Dabei sei sehr deutlich geworden, dass ohne eine umfassende Reform mit einer Reduzierung auf einen, maximal aber zwei Klinik-Standorte, die klinische Versorgung im Ostalbkreis insgesamt gefährdet sei.

Aus Sicht der Grünen-Fraktion sei für einen an Sachlichkeit orientierten Planungsprozess verheerend, die Standorte Aalen und Schwäbisch Gmünd zwingend als gesetzt zu sehen. Die Kirchturmpolitik, die jetzt von den Oberbürgermeistern der beiden anderen großen Kreisstädte im Landkreis betrieben werde, sei ja eine der wesentlichen Ursachen für die aktuelle Situation der Kliniken.

Die Grünen-Fraktion fordert die beiden Oberbürgermeister auf, gemeinsam mit den weiteren Akteuren ergebnisoffen an einer zukunftsfähigen Lösung mitzuarbeiten. Verantwortlicher Umgang mit knappen Ressourcen könne nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip erfolgen.