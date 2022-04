Klinikleiter Berthold Vaas wird emotional verabschiedet

Landrat, Klinikvorstand, Standortleitung und Mitarbeiter haben sich von dem kaufmännischen Standortleiter der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, Berthold Vaas, in einer emotionalen Feierstunde verabschiedet.

Weit über 40 Jahre lang war Berthold Vaas der Ellwanger Klinik beruflich verbunden. Die letzten zwei Jahrzehnte hat er sie geleitet, als Pflegedirektor und zuletzt als kaufmännischer Standortleiter der Klinik. Dabei hatte er eigentlich eine andere Laufbahn im Blick: „Ich wollte Elektrotechnik studieren, schon durch meine enge Verbundenheit zur Fliegerei“, berichtet Vaas. Es kam anders. Von einem befreundeten Pflegedienstleiter wurde er überredet, eine Laufbahn in der Pflege zu beginnen.

„Wenn es ihn nicht gäbe, müssten man ihn erfinden“, sagte Landrat Joachim Bläse. Der Landrat hatte keine Rede vorbereitet, er wollte persönliche Worte an Vaas richten. „Für mich sind Sie der Mister Sankt Anna-Virngrund-Klinik, der, den man unweigerlich mit der Ellwanger Klinik verbindet“, so Bläse. Die Rolle des Kümmerers habe Vaas über Jahrzehnte perfekt ausgefüllt, so der Landrat, der sich herzlich für dessen Engagement bedankte.

Der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach, bekräftigte dies in seinem Grußwort. „Wenn man über die Ellwanger Klinik redet, fällt unweigerlich der Name Berthold Vaas“, so Solzbach. Es sei unglaublich, mit wie viel Herzblut und Empathie Vaas die Ellwanger Klinik geleitet habe. Dafür dankte er ihm im Namen des Vorstands. „Nun wird Erpfental rufen“, war sich Solzbach im Hinblick auf dessen Hobby als Pilot sicher.

„Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut.“ Mit einem Zitat von Arthur Schnitzler verabschiedete sich der pflegerische Standortleiter Bernd Ziegler von Berthold Vaas. Noch am letzten Arbeitstag habe er die Geschicke der Klinik bis spät in den Abend gelenkt. Als Geschenk überreichte Ziegler im Namen aller Mitarbeiter neben einem Erinnerungsalbum und einem Gutschein für einen Zeppelinflug das Steinbild, das jahrelang in Vaas’ Büro hing.

Als Vaas ans Pult trat, musste er die entgegengebrachte Wertschätzung zunächst verarbeiten. In seiner Ansprache zog er an vielen Stellen den Vergleich zur Fliegerei: Etwa indem er seine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte für viele Lotsen sowie für viele gute Ratgeber und Mitarbeiter. Rückenwind sei nicht immer hilfreich, zum Start und zur Landung sei gelegentlich Gegenwind nötig. Vaas betonte: „Es ist leicht, Chef zu sein, wenn man eine gute Crew hat.“ In einem emotionalen Moment übergab er einen Blumenstrauß an seine langjährige Sekretärin Beate Falk und an Elvira Schlosser.