Klinikdebatte im Ostalbkreis: Bürger stellen bei Podiumsdiskussion ihre Fragen

Wie bleibt die medizinische Grundversorgung gesichert, wenn es im Ostalbkreis auf lange Sicht nur noch zwei Kliniken gibt? Welcher der drei Standorte könnte aufgelöst werden, welche Vorteile sprechen jeweils für das Ostalb-Klinikum Aalen, die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen oder das Stauferklinikum in Mutlangen? Um diese und andere Fragen drehte sich eine Podiumsdiskussion, zu der die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“, interessierte Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend in die Stadthalle Ellwangen eingeladen hatte. Zu Gast waren Professor Dr. Ulrich Solzbach und Thomas Schneider vom Vorstand der Kliniken Ostalb. Im Gespräch mit Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt und Redakteur Mark Masuch haben sie sich den Fragen des Publikums in der bis auf den letzten Platz besetzten Halle gestellt. Ein ausführlicher Bericht folgt. Foto: Larissa Hamann