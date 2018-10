Klinik-Skandal: Schon 23 Hepatitis-C-Infektionen

Im Donauwörther Klinik-Skandal steigt die Zahl der Infektionen mit Hepatitis C weiter an. Bis Freitagmittag waren dem zuständigen Gesundheitsamt 23 Fälle bekannt. Ein ehemaliger Narkosearzt wird verdächtigt, bei Operationen seine Patienten reihenweise mit der Leberentzündung angesteckt zu haben.

Der Mediziner, der selbst an Hepatitis C litt, arbeitet seit einigen Monaten nicht mehr in Donauwörth. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie untersucht auch, ob der Mann sich selbst Arzneien gespritzt und dieselben Spritzen dann für Patienten verwendet hatte. Normalerweise wird die Infektion nur über Blutkontakt übertragen.

Das Gesundheitsamt hatte zunächst knapp 700 Patienten angeschrieben, bei denen der Arzt der erste Anästhesist war. Von diesen wurden bisher etwa 320 getestet, davon 23 positiv. Von einer zweiten Liste mit 500 Patienten, bei denen der Beschuldigte als Ersatz-Narkosearzt eingesetzt war, hat das Gesundheitsamt bisher 330 Personen angeschrieben.

Derzeit wird eine dritte Liste erstellt mit Personen, die anderweitig mit dem beschuldigten Mediziner in Kontakt waren. Wie viele Personen auf dieser Liste stehen, ist noch unklar.

Arzt auch in Ellwangen tätig

Wie im Laufe der Woche bekannt wurde, war der Arzt vom 1. Oktober an an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen beschäftigt. Ihm wurde zum 17. Oktober hin fristlos gekündigt.

Die Gefahr, dass sich Patienten im Ellwanger Krankenhaus mit dem Virus angesteckt haben, bestehe aber nicht, wie die Verantwortlichen in einem Pressegespräch mitteilten.

In Ellwangen hatte der Arzt während seiner Beschäftigungszeit zu rund 20 Patienten Kontakt, sagt Andreas Prengel, der dort die Abteilung Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin leitet.

Der Oberarzt, der bis April fast zehn Jahre lang in Donauwörth tätig war, hatte sich im Sommer auf eine freie Stelle der Anästhesie in Ellwangen beworben. Die Bewerbung und das Arbeitszeugnis, das ihm sein bisheriger Arbeitgeber, die Donau-Ries-Kliniken, ausgestellt hatte, seien einwandfrei gewesen. Auch beim Vorstellungsgespräch habe er ein gutes Bild abgegeben.

