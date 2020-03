Klinik-Kompressen kommen aus chinesischem Wuhan

In den Ostalb-Kliniken sind Wundkompressen aus dem chinesischen Wuhan zum Einsatz gekommen. Die Stadt in Zentralchina gilt als Ursprungsort des neuartigen Coronavirus. Ein 53-jähriger Patient, der Mitte Feburar in der Ellwanger Virngundklinik stationär behandelt worden war, machte während seines Krankenhausaufenthalts ein Foto von diesen Kompressen, das unserer Redaktion jetzt vorliegt.

Wie Ralf Mergenthaler, der Sprecher der Ostalb-Kliniken, schriftlich auf unsere Anfrage erklärt, würden die Ostalb-Kliniken aktuell keine Ware mehr aus Wuhan beziehen. Die Kompressen könnten aber, unabhängig vom Herstellungsort, jederzeit bedenkenlos verwendet werden, unterstreicht Mergenthaler.

+++ Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten +++

Nach der Verpackung der einzelnen sterilen Kompresse werde die verschlossene Verpackung nämlich noch einmal sterilisiert. Sollte eine Verpackung tatsächlich kontaminiert sein, könne der Virus maximal vier bis fünf Tage überleben.

Dies setze laut Mergenthaler aber „ein feucht-warmes Klima“ voraus. Und das sei weder im Transportcontainer noch im Lager vor Ort gegeben. Da Container von China nach Deutschland circa zehn Wochen unterwegs seien, ist eine Infizierung auf diesem Weg zu 100 Prozent ausgeschlossen, schreibt Kliniksprecher.

Mehr entdecken: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.