Klingendes Schlossmuseum:Konzert auf Instrumenten von Benedikt Wagner

Mitglieder des Ellwanger Kammerensembles erwecken Instrumente des Ellwanger Geigenbauers Benedikt Wagner aus dem Schlossmuseum zum Leben. Auf dem Programm des Konzerts, das in Kooperation zwischen der Städtischen Musikschule und dem Geschichts- und Altertums-Verein stattfindet, stehen Werke für drei bis sieben Streicher von Dittersdorf, Zach, Telemann, Mozart und Wassenaer. Die VEranstaltung findet am Sonntag, 22. April von 17 bis 18 Uhr im Thronsaal des Schlosses statt. Gästen wird warme Kleidung empfohlen. Der Eintritt is frei, um Spenden wird gebeten.