Klingendes Schlossmuseum am Tag des offenen Denkmals

Zum „Tag des offenen Denkmals“ erklingen im Schloss Ellwangen Instrumente des Ellwanger Geigenbauers Benedict Wagner (1704–1794). Unter der Leitung von Ulrich Widdermann führt das „Ellwanger Kammerensemble“ Werke für 2–4 Streicher von Dreyer, Haydn, Händel, Mozart und Telemann auf. Das Konzert am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr im Schlossmuseum Ellwangen, Thronsaal findet in Kooperation der Städtischen Musikschule und dem Geschichts- und Altertumsverein statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten, heitßt es in einer Medienmitteilung der Städtischen Musikschule Ellwangen.