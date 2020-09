Klimastreik am Fuchseck

Am Freitag, 25. September, findet ein globaler Klimastreik statt. Für Ellwangen wird in diesem Rahmen eine Veranstaltung durch den Trägerverein Jugendzentrum (JuZe) organisiert. Treffpunkt für alle interessierten TeilnehmerInnen ist von 14 bis 15 Uhr am Fuchseck.

Die 15-jährige Mia Dauser vom Peutunger Gymnasium wird bei dem Klimastreik als Rednerin auftreten. Ihre Motivation? „Es geht um eine Krise, die uns alle betrifft. Viele bemühen sich bereits, ihr Verhalten positiv zu verändern. Jetzt ist es Zeit, dass auch die Politik Verantwortung übernimmt, um unsere Lebensgrundlage für die Zukunft zu erhalten. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Menschen am Klimastreik beteiligen.“

Mia Dauser ist Mitglied der JuZe-Gruppe „Die Klimahelden“, die sich regelmäßig donnerstags von 16 bis 19 Uhr im Juze trifft. Auch Romy Brenner (11), Schülerin von Sankt Gertrudis engagiert sich hier und sagt: „Klimaschutz ist ein großes Thema für die Kinder. Die Erwachsenen müssen endlich Verantwortung übernehmen und handeln.“ Auch sie hofft sehr, dass möglichst viele Menschen kommen und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft eintreten.

Gemeinsam wurden Plakate und Banner gestaltet und die Veranstaltung vorbereitet. Voraussichtlich wird eine kurzfristig zusammengewürfelte Trommelgruppe dem Anliegen lautstark Gehör verschaffen und eine Gruppe von EinradfahrerInnen zeigen, wie man auch mit wenig Fahrzeug gut unterwegs sein kann. Darüber hinaus wird André Schneider, Beisitzer im Vorstand des Trägervereins Jugendzentrum, eine Rede halten. Junge Menschen, die sich mit der Trommelgruppe auf die Suche nach einem klimaschonenden Rhythmus machen möchten oder sich anderweitig bei der Vorbereitung des Klimastreiks beteiligen wollen, können am Donnerstag, 24. September gerne zwischen 16 und 19 Uhr ins Jugendzentrum Ellwangen kommen.

Bei der Teilnahme am Klimastreik sind die Hygienemaßnahmen nach der aktuellen Corona-Verordnung einzuhalten. Insbesondere ist zwischen allen Teilnehmern der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Im Kundgebungsbereich werden hierfür Abstandsmarkierungen angebracht. Ebenso wird empfohlen, eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen.