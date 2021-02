Klimahelden wollen Menschenkette bilden – mit Abstand

Die Klimahelden laden am Freitag, 26. Februar, von 15 bis etwa 15.30 Uhr zu einer Menschenkette ein. Damit beteiligt sich die Projektgruppe an dem von „Fridays for Future“ landesweit ausgerufenen Klimastreik.

In Anbetracht der bevorstehenden Landtagswahl ist es den Klimahelden wichtig, die Menschen auf einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt aufmerksam zu machen. Der Treffpunkt ist an der Haller Straße zwischen Jugendzentrum und Stadthalle. Schilder mit eigenen Slogans dürfen gerne mitgebracht werden. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass während der Aktion eine FFP2-Maske getragen und der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden muss.