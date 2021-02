Eine 56-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in der Ortsdurchfahrt Röhlingen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 15.30 übersah der Fahrer eines Lastwagens, dass ein Kleinwagen verkehrsbedingt wartete. Der Laster fuhr auf den Kleinwagen auf, dessen 56-jährige Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt zusammen rund 7000 Euro.