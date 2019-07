Kleinstes Gymnasium feiert seine Abiturientinnen

Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium, Profil Soziales, der Kolping-Bildung Nordwürttemberg, hat der inzwischen sechste Jahrgang das Abitur bestanden. Fünf Abiturientinnen haben die Prüfungen erfolgreich absolviert, so dass die Abiturzeugnisse in einem feierlichen Rahmen an sie übergeben werden konnten. Der Gesamtschnitt liegt bei 2,1. Die Jahrgangsbeste ist Daria Meidert mit einem Abiturschnitt von 1,7. Bestanden haben (von links): Ilona Wünsch (B), Daria Meidert (P), Anna Gruner, Kathrin Thorwart (B) und Alina Badzinski (P). Foto:Kolping-Bildungszentrum Ellwangen