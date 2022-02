Kleines Narrentreffen mit „Schwarzer Schar“ und „Hinterer Ledergasse“

Auch wenn die geltende Corona-Verordnung noch Einschränkungen vorsieht, so soll die Ellwanger Fastnacht 2022 nicht völlig ins Wasser fallen. Aus diesem Grund organisiert das städtische Kulturamt unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln am Sonntag, 27. Februar, ein kleines Narrentreffen auf dem Marktplatz.

Hierbei treten ab 18 Uhr die Guggenmusiker der Jagsttal-Gullys, die Spielschar der Hinteren Ledergasse (etwa 18.20 Uhr) und der Pennäler Schnitzelbank (etwa 19 Uhr) auf. Das hat die Stadt Ellwangen mitgeteilt.

Für diese Auftritte wird der Marktplatz in Höhe des Restaurants „Suriu“, dem ehemaligen Polizeirevier, gesperrt, der innere Bereich des Platzes wird abgeschrankt. Der Zugang zu den Häusern am Marktplatz ist gewährleistet. An den Eingängen zum inneren Bereich des Marktplatzes wird kontrolliert. Es gilt die 2G-Regel. Im Innenbereich besteht außerdem Maskenpflicht und ist das Einhalten des Abstands zu beachten.

Kein Verkauf auf dem Marktplatz

Gemäß der Verordnung wird der Marktplatz für 550 Personen gestuhlt sein. Es findet kein Verkauf von Getränken und Speisen satt. Ebenso werden die Verslisten der Schnitzelbank zur Vermeidung von Ansammlungen nicht auf dem Marktplatz, sondern im Anschluss bei Zigarren Sperrle und in mehreren Gaststätten der Stadt zu kaufen sein.

Angaben zu den Gaststätten, in denen die Verslisten verkauft werden, erfolgen in der nächsten Ausgabe der Ellwanger Stadtinfo, in der Tagespresse, auf Facebook und auf der städtischen Homepage. Die Veranstaltung endet gegen 20.30 Uhr.

Wenn die Lichter ausgehen und die Trommeln erklingen - dann zieht die berüchtigte Schwarze Schar durch die Ellwanger Innenstadt.

Bereits jetzt kann man das bemalte Ellwanger Fastnachtsmännle 2022 erstehen. Vorbild hierfür war das Kostüm der „Häuslesnarren“. Das Fastnachtsmännle ist in einer limitierten Auflage für Sammler und Interessenten bei Zigarren Sperrle, Schmiedstraße 10 zum Preis von vier Euro erhältlich.