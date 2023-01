Eine Kinderbedarfsbörse mit gebrauchter Frühjahrs- und Sommerbekleidung findet am Samstag, 4. Februar, von 13.30 bis 15.00 Uhr, in der Rindelbacher Turnhalle statt. Neben Bekleidung gibt es auch Autositze, Kinderwagen, Bücher, Spielwaren und Fahrzeuge zu kaufen. Die Nummernvergabe erfolgt per Mail an kinder@ellwanger-spielschar.de.