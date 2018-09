Klaus Hunke erhält die Georgsmedaille der Pfadfinder

Für seine langjährigen Verdienste bei den Pfadfindern ist Klaus Hunke mit der Georgsmedaille, der höchsten Auszeichnung der Pfadfinder, geehrt worden. Die Verleihung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 65-jährigen Bestehen der Ellwanger Sankt-Georg-Pfadfinder Sankt Veit und des Bezirks Ostalb auf dem Gelände des Pumpenhauses bei den Schlossweihern, dem Domizil der Pfadfinder, statt.

Diözesanvorsitzender Sven Kroll überreichte die Medaille, die Urkunde und die goldene Anstecknadel. „Ich kenne sonst niemanden, der so viele Ämter ausgeübt hat wie du und immer noch aktiv ist“, blickte Kroll auf Hunkes Lebenslauf als Pfadfinder zurück. Klaus Hunke (57) war vor 50 Jahren, im Herbst 1968, als Wölfling in die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) im Stamm Sankt Veit Ellwangen eingetreten. Seit 40 Jahren leitet er dort eine Jungpfadfindergruppe. Von Juli 1981 bis Oktober 1984 war Hunke zudem Vorsitzender des Stammes Ellwangen, von März 1985 bis Oktober 1986 kommissarischer Vorsitzender des Bezirks Ostalb sowie von Januar 1995 bis Januar 1998 Bezirksvorsitzender. Und von November 2001 bis November 2005 engagierte er sich als Vorsitzender des Fördervereins DPSG Ellwangen; seit 2015 ist er dort stellvertretender Vorsitzender. Drei Jahre lang, bis Oktober 2006, war er Bezirksausbildungsreferent. Jeweils drei Jahre fungierte er auch als Diözesankurat und als Bezirkskurat. „Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder, heißt der Spruch“, sagte Klaus Hunke.

Der Ellwanger Stammesvorsitzende Johannes Eiselt und Bezirksvorsitzender Johannes Baumann gratulierten Hunke zur Auszeichnung. Beide gingen auf das Jubiläum ein. Sowohl der Stamm Sankt Veit Ellwangen als auch der Bezirk Ostalb wurden 1953 gegründet, letzterer mit den Stämmen Ellwangen, Aalen, Wasseralfingen und Heidenheim als „Gau Niederalfingen“ durch Gaufeldmeister Erwin Hafner aus Aalen. Unter seinem Nachfolger als Bezirksvorsitzendem, Herbert Schmid, wurde der Gau Niederalfingen zum Bezirk Ostalb. Schmid führte den Vorsitz von 1962 bis 1968 und von 1976 bis in die 1980er Jahre. Der Stamm Sankt Veit wurde von Hariolf Raible gegründet, der auch der erste Vorsitzende war. Zuvor, von 1951 bis 1953, waren die Ellwanger eine „Siedlung“ vom Stamm Wasseralfingen.

Die Ellwanger Pfadfinder zählen knapp 40 Mitglieder (sowohl Mädchen als auch Jungen), im Bezirk sind es in insgesamt elf Stämmen über 400. Seit 1980 hat der Bezirk seine heutige Größe. Damals kam der Bezirk Ulm zur Ostalb. Johannes Baumann erinnerte an das Bezirkslager 2017 am Baierbacher Hof in Michelfeld mit über 165 Teilnehmern und an das Diözesanlager 2018 in Königsdorf bei Bad Tölz mit 1700 Teilnehmern, darunter über 280 aus dem Bezirk Ostalb.

Bis zum heutigen Tag habe die Pfadfinderei sein Leben geprägt, sagte der mittlerweile 86-jährige Erwin Hafner. Der Pfadfinder sei Freund aller Menschen, betonte er. Und: „Einen Pfadfinder ohne Glauben gibt es nicht.“ Die Feier ging mit dem gemeinsamen Grillen und dem Singen von Liedern am Lagerfeuer zu Ende.