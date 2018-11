Klassisches Gitarrenkonzert im Palais

Am Samstag, 10. November, 20 Uhr, findet im Palais Adelmann ein klassisches Gitarrenkonzert mit Augustin Wiedemann statt.

Augustin Wiedemann trat als Solist in den USA, Südkorea, Russland, Kuba, Schweden, Holland, Portugal, Spanien, Litauen, Tschechien, Österreich und Deutschland auf. Neben seiner solistischen Tätigkeit spielt er als Kammermusikpartner unter anderem mit Daniel Giglberger (Geige) sowie in dem Crossoverprojekt „Classic meets Soul“ mit Kosho (Gitarrist der Hip Hop/Rockband „Söhne Mannheims“). Wiedemann unterrichtet als Professor für Gitarre am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch.

Zur Aufführung kommen am Samstag in Ellwangen unter anderem Werke von Mauro Giuliani, Eduardo Sainz de la Maza und Roland Dyens.