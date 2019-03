Klänge zum Gruseln und Schmunzeln

Wie improvisiert man? Erste Tipps dazu haben acht Schülerinnen und Schüler der Musikschule Ellwangen in einen Workshop der jungen Geigerin Maria Meures im Rahmen der neuen Musikschulreihe Forum kreativ bekommen.

Forum kreativ steht für außergewöhnliche Ideen und Konzepte, die von Schülerinnen und Schülern mitgestaltet werden. Im Workshop standen Spielfreude und Entdeckerlust im Vordergrund. Das eigene Instrument und dessen Möglichkeiten besser kennenzulernen, experimentell Klänge auszuprobieren und mit Tonreihen Melodien spielerisch zu gestalten standen im Mittelpunkt des Kurses. Durch praktische Übungen wurden die Klänge zu kleinen Musiklandschaften. Improvisationsanleitungen wurden vorgestellt, die beim täglichen Üben verwendet werden können und die zu einer Weiterführung im eigenen Spiel ermutigen sollen.

Beim Werkstattkonzert im Proberaum des Jugendblasorchesters in der Marienpflege präsentierten die Jugendlichen, was sie beim Workshop erarbeitet hatten. So begann der Abend in völliger Dunkelheit mit dem Titel „Spuk und Grusel im Dunkeln“. Die Improvisation konnte das Publikum nur hören und sich gruseln – oder auch schmunzeln. Denn Humor und spontane Freude gehören neben dem ernsten Musizieren unbedingt zu solch einem Abend, betonte Musikschulleiter Moritz von Woellwarth in seiner Begrüßung.

Die Themen Großstadt und Dschungel wurden in unterschiedlicher Besetzung von Bendekit Brech (Klavier), Elenor Englerth (Violine), Luzia Englerth (Violine), Kai Fuchs (Cello), Sebastian Funczik (Schlagzeug), Stephanie Gruber (Schlagwerk), Annika Hock (Kontrabass) und Constantin Sperr (Posaune) leidenschaftlich umgesetzt. Die Jugendlichen traten aber auch als Dirigenten in Erscheinung. Zum Abschluss wurde der Gassenhauer „La Bamba“ als Grundlage für eine Improvisation genommen und bescherte dem Publikum einen vergnüglichen Abschluss.

Maria Meures, Instrumentalpädagogin im Fach Violine, beschäftigt sie sich im Rahmen ihres Dorothea-Erxleben-Stipendiums intensiv mit dem Thema Improvisation im Musikschulalltag. Dieses Stipendium ermöglichte es auch, dass der Kurs für die Schüler kostenfrei war.