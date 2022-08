Kirchengemeinden laden ein: „Komm zom Essa!“

„Komm zom Essa!“ Unter diesem Motto laden die katholische und evangelische Kirchengemeinden jeden zweiten Mittwoch im Monat zum „ökumenischen Ellwanger Mittagstisch“ ins Jeningenheim ein. „Essa – drinka – verzähla“ ist von 11.30 bis 13 Uhr die Devise. An diesem Mittwoch war es wieder soweit: 65 Frauen, Männer und Kinder ließen sich leckere gefüllte Paprika schmecken. Das Angebot (mit Anmeldung!) gibt es seit einem Jahr, seit August 2021. Entstanden ist es aus der ökumenischen Ellwanger Vesperkirche heraus.

Und wie bei der ökumenischen Ellwanger Vesperkirche heißt es auch beim „ökumenischen Ellwanger Mittagstisch“: „Willkommen sein, miteinander essen und trinken, beieinander sitzen und erzählen, voneinander hören und erfahren, den Akku laden, mit seinen Gedanken nicht alleine sein, einfach gastliche Gemeinschaft erfahren.“ Die Idee dazu hatte der frühere Ellwanger Stadtpfarrer Michael Windisch.

Eigentlich hätte das Ganze schon im März 2020 starten sollen, doch dann kam mit voller Wucht die Corona-Pandemie. Der Start des Mittagstisches wurde deshalb immer weiter hinaus verschoben. Schließlich ging im August 2021 das erste gemeinsame Essen über die Bühne. Am Anfang nahmen nur etwa 15 bis 20 Personen das Angebot wahr. Zehn bis 15 von ihnen sind jetzt Stammgäste und jedes Mal dabei, wie beispielsweise die Wohngruppe in der Badgasse und drei Menschen von der Gemeindepsychiatrie.

Eingeladen wurden gezielt verschiedene Einrichtungen wie der Tafelladen, die Gemeindepsychiatrie, Habila, die Stiftung Haus Lindenhof, das Haus Kamillus und ambulant betreut wohnende Menschen, aber auch allgemein Senioren. „In unserer Stadt gibt es viele Menschen, die einsam sind“, weiß Dorothea Steidle von der Caritas Ost-Württemberg und betont die Wichtigkeit von sozialen Kontakten. Auch über Seniorennachmittage wollen die Verantwortlichen neue Gäste gewinnen. „Weil da viele kommen, die allein sind.“

Seit drei Monaten indes kommen ukrainische Frauen, die den Sprach-Spiel-Treff in Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl und der Stadt Ellwangen besuchen, jeden zweiten Mittwoch im Monat mit ihren Kindern und zusammen mit Leiterin Renate Huober zum Mittagessen ins Jeningenheim. Am vergangenen Mittwoch waren dies allein knapp 50 Personen. Das Essen kommt, wie bei der ökumenischen Vesperkirche, aus der Küche der Anna-Schwestern. Ehrenamtliche Fahrer bringen es von dort ins Jeningenheim.

Beim Mittagstisch gelten die jeweils aktuellen Coronabestimmungen. So gab es beispielsweise im Dezember und Januar nur „Essen to go“. Den Mittagstisch bestreiten insgesamt knapp 20 Ehrenamtliche, pro Termin sind es vier bis sechs Personen. „Wir haben welche, die sind fast jedes Mal dabei“, erklärt Dorothea Steidle. In der Regel gibt es ein vegetarisches und ein nicht vegetarisches Gericht im Angebot, mit einem kalten Getränk, einer Tasse Kaffee oder Tee, manchmal auch einen kleinen Nachtisch und im Winter dazu eine heiße Suppe. Das Essen wird auf Spendenbasis ausgegeben: „Jeder gibt, was er kann.“ Und wie bei der Vesperkirche gibt es immer einen Impuls, den in der Regel Irmgard Wiest übernimmt. Wiest ist in der Seelsorge für Menschen mit Behinderung tätig.

Viele Leute hätten Scheu, das Essensangebot in Anspruch zu nehmen, weiß Irmgard Wiest und betont in diesem Zusammenhang persönliche Kontakte. Interessenten für den Mittagstisch müssen sich jeweils bis Freitag vor dem Termin telefonisch anmelden. Im November und im März soll es übrigens wieder eine ökumenische Vesperkirche geben, wenn es Corona zulässt.