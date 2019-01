Als Dankeschön für die Ehrenamtlichen hat es in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Pfahlheim einen Stehempfang gegeben. Dabei wurden auch langjährige Mitarbeiterinnen des Kindergartens geehrt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Anton Konle,begrüßte viele Ehren.- und Hauptamtliche im voll besetzten Saal des Gemeindezentrums. Die Kirchengemeinde lädt alle zwei Jahre zu diesem Abend der Begegnung ein, um sich bei den vielen Unterstützern zu bedanken. In seinem Rechnenschaftsbericht ging Konle auf die viele ehrenamtlich geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr ein. So wurde unter anderem das Urnenfeld am Friedhof erweitert, die Sakristei und das Pfarrbüro renoviert. 2019 steht der Kindergarten im Fokus, so Konle. Hier sollen eine Ganztagesgruppe sowie eine Kindergruppe in einem neuen An- und Verbindungsbau entstehen.

Pater Sony, der Pfarrer von Pfahlheim und der Seelsorgeeinheit Pater Philipp Jenningen Ost, also den zwei weiteren Gemeinden Röhlingen und Beersbach, bedankte sich ebenfalls für die sehr große Unterstützung und die gute Aufnahme in den Gemeinden. Er ist jetzt bereits seit acht Monaten hier und freut sich über die sehr lebendigen und aktiven Gemeinden.

Auch konnten langjährige Mitarbeiterinnen geehrt werden. So wurden für zehn Jahre die Leiterin des katholischen Kindergartens, Marianne Hahn, und für 25 Jahre als Erzieherin Christine Wiest von Kirchengemeinderat Josef Köppel ausgezeichnet. In den Ruhestand verabschiedete er die langjährige und sehr beliebte Erzieherin Emma Rieber.

Wolfgang Seckler, der Ortsvorsteher von Pfahlheim, bedankte sich in seinem Grußwort für die gute Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde. Der Sprecher der Pfahlheimer Vorstandsrunde, Franz Kuhn, lobte das gute und harmonische Miteinander zwischen Vereinen und Kirchengmeinde. Von den Nachbarkirchengemeinden Röhlingen und Beersabch überbrachte Roland Herzog, der zweite Vorsitzende, die Grüße.

Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Kirchenchor Sankt Nikolaus Pfahlheim mit schwungvollen, neuen Liedern, welchen sehr großen Anklang fanden. Anschließend waren alle Gäste zu einem Imbiss mit Sektempfang eingeladen.