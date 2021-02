Pater Sony, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Pater Philipp Jeningen Ost“, hat den langjährigen zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Roland Herzog, in einem Gottesdienst feierlich aus seinem Amt verabschiedet. Herzog war 16 Jahre im Kirchengemeinderat tätig, davon elf Jahre als zweiter Vorsitzender. Zum 1. Januar hat Herzog die Leitung des kirchlichen Verwaltungszentrums in Ellwangen übernommen. Diese Aufgabe schließt ihn als Mitglied im Kirchengemeinderat aus.

Für seine Verdienste überreichte Pater Sony dem Scheidenden die Martinus-Medaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Auszeichnung steht für Herzogs herausragendes ehrenamtliches Engagement sowie für die Nächstenliebe im Sinne des Diözesan-Patrons des heiligen Martin von Tours.

Roland Herzog habe die Kirchengemeinde auf einen hohen Level gebracht, so Pater Sony. Er habe durch seine Hartnäckigkeit neue Strukturen in die Kirchengemeinde gebracht. Durch sein Wissen sei Herzog ein Antreiber bei verschiedenen Aktionen gewesen, von der Friedhofsanierung über den Umbau des Kindergartens bis zur Pfarrhaussanierung. Auch der Kirchplatz wurde saniert, dazu gab es eine große Spendenaktion. Dann natürlich 2017 die Jubiläumsfeier von Pfarrer Anton Forner und die anschließende Rom-Fahrt. Auch die Einsetzung von Pater Sony 2018 begleitete Herzog. Dazu kämen die alljährlichen Kirchenfeste und Gemeindeversammlungen, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nahmen.

„Roland Herzog war immer darauf aus, die Stärken aller Kirchengemeinderatsmitglieder einzubringen, ohne die Schwächen des anderen hervorzuheben“, so das Lob. Die Arbeit und die Art und Weise, miteinander zu reden und zu handeln, seien sicherlich nicht immer einfach gewesen. „Und dies ist Roland Herzog sehr gut gelungen. Er war ein Partner, der sich mit sehr vielen Stärken in unserer Gemeinde eingebracht hat“, sagte Pater Sony bei Herzogs Verabschiedung. Und weiter: „Dieser Abschied schmerzt sehr. Dennoch wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe. Im Namen aller Mitglieder des Kirchengemeinderates und der Gemeinde danken wir Ihnen für Ihren Einsatz.“

Zur Verabschiedung überreichte Jürgen Häfele, stellvertretender Vorsitzender, ein Geschenk für Roland Herzog im Namen der Kirchengemeinde Röhlingen.