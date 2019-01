Ein großer Erfolg ist das Adventssingen in der Kirche Sankt Nikolaus Pfahlheim gewesen, das der Kirchenchor und die Alphornfreunde alle zwei Jahre im Dezember veranstalten. Die Besucher spendeten nicht nur den beteiligten Musikern und Sängern viel Beifall für ihre besinnlichen Weisen im alpenländischen Stil, sondern am Ende des Konzerts auch insgesamt rund 1100 Euro. Jetzt hat Chorvorstand Eugen Zeller die gesamten Einnahmen für einen guten Zweck übergeben. 550 Euro händigte er symbolisch an Anneliese Egetenmeyr und Sonja Hermenau von der katholischen Missionsgruppe Sankt Nikolaus aus. Das Geld wird für ein Projekt mit Roma-Kindern in Rumänien verwendet. Die anderen 550 Euro gehen an die Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ der Ipf- und Jagst-Zeitung. Redakteur Franz Graser dankte herzlich für die Unterstützung.