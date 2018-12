Ein Adventssingen mit dem Kirchenchor Sankt Nikolaus findet am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Pfahlheimer Sankt Nikolauskirche statt. Der Reinerlös geht an die Missionsgruppe Pfahlheim und die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“.

Bei dem Adventskonzert, das es nur alle zwei Jahre gibt, sind alpenländische Klänge zu hören. Ergänzt werden sie mit besinnlichen Texten, die die Pfahlheimer Seelsorger Pater Sony und Pfarrer Anton Forner sprechen werden.

Es werden folgende Gruppen zu hören sein: Gesangsduo Burgl & Hardl, Böhmerwäldler Stubenmusik aus Bopfingen, Bläsergruppe Musikverein Trachtenkapelle Pfahlheim, Andrea Lerpscher aus dem Allgäu mit ihrer Steirischen Harmonika, Alphornfreund Pfahlheim sowie der Gastgeber, der Kirchenchor Sankt Nikolaus Pfahlheim unter der Leitung von Martin Abele.

Da für dieses Konzert kein Eintritt verlangt wird, würde sich der Kirchenchor über eine Spende nach dem Konzertende freuen, die für die Pfahlheimer Missionsgruppe und die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ gedacht ist. Alle Gruppen treten kostenlos auf und unterstützen somit die gute Sache.